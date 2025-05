Alcaraz acude a París cargado de confianza tras otra victoria sobre Sinner

Por Shrivathsa Sridhar

BENGALURU, 22 mayo (Reuters) - Carlos Alcaraz se dirige a París para defender su título en el Abierto de Francia después de su victoria sobre el número uno del mundo, Jannik Sinner, el domingo en Roma, y completó así su colección de trofeos en tierra batida.

Con su cuarta victoria consecutiva sobre Sinner, el jugador de 22 años se unió a Rafa Nadal, Novak Djokovic, Gustavo Kuerten y Marcelo Ríos como los únicos hombres que han conquistado los tres títulos ATP Masters 1000 sobre tierra batida: Montecarlo, Madrid y Roma. "Ganar torneos y levantar trofeos te da mucha confianza (...). Simplemente saber que estás en el buen camino y jugando un gran tenis. Estoy entusiasmado con lo que me espera", dijo el español tras su éxito en Roma.

"Significa que estoy haciendo las cosas bien y que voy a seguir haciéndolas bien al llegar a París". Alcaraz tuvo un comienzo de campaña ideal en la superficie más lenta de este deporte y venció a Lorenzo Musetti para adjudicarse su primer título de Montecarlo, pero luego sufrió un problema muscular en el aductor en Barcelona, donde perdió ante Holger Rune en la final. Esa lesión inducida por el cansancio, combinada con un problema en el isquiotibial izquierdo, obligó a Alcaraz a saltarse el Abierto de Madrid y dejó a los aficionados preocupados por su estado para el segundo grande del año. Con todo, el cuatro veces campeón de Grand Slam disipó cualquier duda sobre su estado físico en Roma y reservó su actuación más clínica para la final contra Sinner para elevar su récord en tierra batida a 27-2 desde mayo de 2024. Aunque a Alcaraz le queda un largo camino por recorrer para igualar la regularidad del ya retirado Rafa Nadal en la superficie, posee todas las armas para ser igual de implacable, mientras que su mejorada fortaleza mental le ha ayudado a soportar el peso de las expectativas. La presión por desbancar a Sinner de lo más alto de la clasificación mundial durante la sanción de tres meses del italiano por dopaje pareció desubicar a Alcaraz, que cayó derrotado en Indian Wells y Miami.

"Me he dado cuenta de que lo que tengo que hacer es no pensar en nada más que en disfrutar", dijo Alcaraz tras su triunfo en Montecarlo. "Ya no pienso en la clasificación mundial. Solo sigo adelante, haciendo las cosas que me gustan, que me hacen feliz. Es pisar la pista, mostrar un buen tenis, eso es todo."

"Si gano, genial. Si no, aprenderé y seguiré adelante."

Roland Garros comienza el domingo. (Información de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; edición de Peter Rutherford)