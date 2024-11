Alcaraz afirma que la Davis será un torneo emotivo por la retirada de Nadal

El tenista español Carlos Alcaraz, que aterriza en Málaga con el doble desafío de levantar la Copa Davis por primera vez y de brindar el último título a Rafael Nadal, afirmó este lunes que será una competición muy emotiva por la retirada del manacorí.

"Para mí, era un sueño jugar con Rafa, y el dobles (en los Juegos Olímpicos) fue muy especial. Representar a España en la Davis, estar con él, compartir muchos momentos con él en su último rato en pista, va a ser muy especial para mí y para todo el mundo", señaló el actual número tres del mundo en rueda de prensa, junto al mallorquín, vencedor de 22 Grand Slam y entre ellos 14 Roland Garros.

El murciano indicó que disfrutará cada instante junto a la leyenda del tenis español: "Las emociones estarán ahí. No quiero poner expectativas en ello, solo ir y sentirlo. Estoy muy seguro de que para todos será un partido emotivo. Me siento muy afortunado de vivir con él en la pista, me hubiese encantado haber compartido mucho más, pero me quedo con todos los momentos con él".

En cuanto a su salud, Alcaraz reconoció que todavía sigue convaleciente de una enfermedad viral, aunque aseguró que ha podido entrenar con normalidad. "Casi me he olvidado del resfriado, estoy casi al 100%, o muchísimo mejor de lo que estaba en Turín" donde disputó la semana pasada el Masters ATP y cayó eliminado en fase de grupos.

Por su parte el capitán de la selección española, David Ferrer, decidió no revelar los componentes del equipo que se medirá el martes a las 16H00 GMT a Países Bajos. "De momento no he decidido los jugadores que jugarán mañana (martes)", incidió el alicantino que confesó que le tocó sufrir a Nadal en las pistas muchas veces, pero se sintió afortunado por estar a su lado estos días.

