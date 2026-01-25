Alcaraz alcanza cuartos de final de Abierto de Australia

El español Carlos Alcaraz se acercó el domingo a su soñado título en el Abierto de Australia, con una contundente victoria sobre el estadounidense Tommy Paul que le dio el pase a los cuartos de final.

Alcaraz, seis veces ganador de un Grand Slam, se impuso con marcador de 7-6 (8/6), 6-4, 7-5, con lo cual volvió a alcanzar su mejor posición en Melbourne sin perder un solo set.

El número uno mundial enfrentará en la siguiente fase al australiano Alex de Minaur, sexta cabeza de serie, o al kazajo Alexander Bublik, décima cabeza de serie, en busca del boleto a la semifinal.

De lograrlo, Alcaraz, de 22 años, se convertiría en el hombre más joven de la historia en ganar un Grand Slam en todos los cuatro "majeurs".

"Él comenzó muy fuerte, con golpes realmente potentes, fue difícil al inicio", declaró Alcaraz sobre su rival. "Pero yo sabía que tendría mis oportunidades.

"En general ha sido un tenis de muy alto nivel por ambos lados, estoy muy contento de haberlo ganado en sets corridos", agregó.

El partido en el Rod Laver Arena ocurrió en condiciones significativamente más frescas que el sábado, cuando el termómetro se acercó a los 40 ºC y se suspendieron los encuentros en canchas exteriores.

Alcaraz ha estado especialmente fuerte en sus servicios, y el primer sorprendido ha sido él mismo.

"En general, en los cuatro partidos el servicio ha sido un arma realmente importante para mí", declaró.