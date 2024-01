MELBOURNE, Australia (AP) — Carlos Alcaraz avanzó tranquilamente a la cuarta ronda del Abierto de Australia el sábado, cuando su rival Shang Juncheng debió retirarse al comienzo del tercer set.

El español, segundo del ranking mundial, tenía una ventaja de 6-1, 6-1, 1-0 sobre su adversario de 18 años, cuando éste último abandonó.

Habían transcurrido apenas 66 minutos del encuentro, al que Shang llegó con un voluminoso vendaje en el muslo derecho.

“No es la manera en que uno quiere avanzar”, reconoció Alcaraz, quien se perdió el certamen del año pasado por lesión. “Hace un año yo miraba los partidos desde mi sillón, y deseaba estar en la segunda semana. Es la primera vez que llego a la segunda semana del Abierto de Australia, y se siente especial”.

Alcaraz chocará contra Miomir Kecmanovic, el serbio que se salvó de un match point para superar 6-4, 3-6, 2-6, 7-6 (7), 6-0 a Tommy Paul, semifinalista del año pasado.

El estadounidense Paul tenía una ventaja de dos sets a uno sobre la Arena Margaret Court. Dispuso de un match point en el desempate del cuarto set, pero Kecmanovic igualó y luego se llevó el parcial decisivo.

Hubert Hurkacz 9no) doblegó 3-6, 6-1, 7-6 (4), 6-3 a Ugo Humbert (21ro) para situarse en la cuarta ronda por segundo año consecutivo. Se enfrentará al francés Arthur Cazaux, quien dio cuenta de Tallon Griekspoor, por 6-3, 6-3, 6-1.

La ucraniana Dayana Yastremska igualó su mejor presentación en un torneo del Grand Slam, al superar 6-2, 2-6, y 6-1 a la estadounidense Emma Navarro, 27ma del escalafón mundial, para clasificar a la cuarta ronda.

Yastremska, 93ra del ranking, aseguró el triunfo luego de una hora y 46 minutos para agendar un encuentro ante la undécima del mundo Jelena Ostapenko o la dos veces ganadora del evento Victoria Azarenka.

La ucraniana había caído en la primera ronda de sus siete anteriores apariciones de Grand Slams. También alcanzó los octavos de final en Wimbledon 2019.

“Me sentí algo nerviosa”, dijo Yastremska, quien golpeó 36 tiros ganadores. “En el segundo set sentí un poco de dolor en mi cuello y pensé que probablemente tendría que tronarlo, pero no quise hacerlo yo misma”.

“Me dije a mi misma que no estuviera tan enfocada en el cuello durante el tercer set porque realmente me distraería. Me dije simplemente que disfrutara”.

En el primer partido en la Rod Laver Arena, la china Zheng Qinwen superó a su compatriota Wang Yafan por 6-4, 2-6, 7-6 (8) para llegar a la cuarta ronda en Australia por primera vez. Zheng, duodécima cabeza de serie, llegó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el año pasado. Su próxima rival será Oceane Dodin, que venció a Clara Burel por 6-2 y 6-4.

“Dimos lo mejor de nosotros”, dijo Zheng, agradeciendo a Wang y diciendo que era un honor que su partido fuera en la cancha principal de Melbourne Park. “Ella nunca se rinde.

Zheng añadió que se sintió motivada al ver a Li Na ganar el título del Abierto de Australia en 2014.

“Por supuesto, estuve sentada frente a la televisión mirando desde el principio hasta el final”, dijo. “Esa final, la he visto más de 10 veces”.

Sloane Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2017 y finalista en Roland Garros al año siguiente, perdió 6-7 (8), 6-1, 6-4 ante Anna Kalinskaya en un partido de 2 horas y 45 minutos en el Kia Arena.

La polaca Iga Świątek, quien ocupa el sitio de honor en el ranking, dará inicio a la sesión nocturna frente a la checa Linda Nosková.