Alcaraz arranca como un ciclón en Roma y recupera el número 1

En una jornada perturbada por la lluvia, Carlos Alcaraz se estrenó en el Masters 1000 de Roma con un contundente triunfo ante el también español Albert Ramos (6-4 y 6-1), un debut en el torneo italiano que le permitirá recuperar el número 1 en la clasificación de la ATP.

Exento en primera ronda por su condición de cabeza de serie, el prodigio español demostró que se encuentra en un gran momento de forma tras sus recientes triunfos en Barcelona y Madrid y superó sin problemas a un Albert Ramos (N.72), que esta temporada no está siendo el jugador que llevó al quinto set a Alcaraz en el pasado Roland Garros.

- Debut en el Foro Italico -

"Ha sido una experiencia muy bonita, la primera vez en Roma, en la pista central. El día ha sido largo y la gente ha esperado hasta el último momento para apoyarme. Estoy supercontento de haber jugado mi primer partido aquí y poder seguir disfrutando de la afición más días", señaló tras jugar por primera vez en su carrera en el Foro Italico.

El joven tenista murciano, que acaba de cumplir 20 años, logro su 20ª victoria en 21 partidos esta temporada en tierra batida en apenas 1h26 de juego. Solo perdió la final de Rio de Janeiro, en febrero, ante el británico Cameron Norrie.

Pese a no poder jugar en el Abierto de Australia por lesión, Alcaraz ha alcanzado la final en cinco de los seis torneos que ha disputado este año, con cuatro títulos (Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona y Madrid).

De esta manera, Alcaraz se presenta como el principal rival del serbio Novak Djokovic en Roma, que busca su séptimo título en este Masters 1000.

Es la primera vez en 2023 en que los dos jugadores coinciden en un torneo. El español, de momento, ya ha logrado un objetivo, que es el de recuperar el número 1 del ranking mundial, garantizándose llegar en esa posición a Roland Garros (a partir del 28 de mayo).

Alcaraz dejó escapar el primer juego del partido, pero ya no volvió a sufrir ningún 'break', ganando ocho de los últimos nueve juegos disputados.

"Ha sido complicado esperar todo el día para saber si iba a jugar. Pero me lo he tomado con calma, tranquilo. Ya en la pista me he encontrado muy bien, con algunos detalles a mejorar", dijo sobre el retraso de su partido por la lluvia.

En tercera ronda el español se medirá al checo Jiri Lehecka (N.39) o al húngaro Fabian Marozsan (N.135).

- Pleno español -

Otros tres españoles también superaron la segunda ronda. Bernabé Zapata se clasificó al imponerse al australiano Jason Kubler por 6-4 y 6-1.

Alejandro Davidovich batió al argentino Guido Pella, 6-0 y 7-6 (7/4), mientras que Roberto Carballés sorprendió al británico Daniel Evans; 7-6 (7/5), 5-7 y 6-4.

Entre los cabezas de serie, el ruso Andrey Rublev se clasificó, mientras que el polaco Huberts Hurkacz fue eliminado por el estadounidense J.J. Wolf.

La jornada, que comenzó con un retraso de dos horas debido a la lluvia, concluyó antes por la misma razón por lo que varios partidos han sido reprogramados al domingo.

al/mcd/pm/iga

AFP