Alcaraz arrasa a de Miñaur. Sabalenka y Svitolina se enfrentarán en semis tras derrota de Gauff

MELBOURNE, Australia (AP) — Un día abrasador se convirtió en una noche sofocante en el Abierto de Australia y, finalmente, Coco Gauff desahogó su frustración, destrozando su raqueta tras una derrota desigual ante Elina Svitolina que le costó una plaza en las semifinales.

El décimo día del primer torneo de Grand Slam de la temporada comenzó con la número uno mundial Aryna Sabalenka venciendo 6-3, 6-0 a Iva Jovic, la revelación estadounidense de 18 años, antes de que se activara la “Política de Calor Extremo” y se cerrara el techo en la arena Rod Laver.

La pista central se mantuvo cubierta cuando Svitolina, la número 12 del ranking, sorprendió a la tercera preclasificada Gauff por 6-1, 6-2 en 59 minutos para citarse con Sabalenka en las semifinales.

Los cuartos de final masculinos también se dividieron en sesiones de día y noche, con uno jugado bajo techo y el otro bajo las estrellas.

El número uno mundial Carlos Alcaraz quedó a dos victorias de completar la colección de cetros de Grand Slam tras despachar 7-5, 6-2, 6-1 a Alex de Miñaur para bajar el telón.

En su primera semifinal en Australia, Alcaraz se enfrentará al alemán Alexander Zverev, el subcampeón de la pasada edición. Bajo techo por la tarde, Zverev doblegó 6-3, 6-7 (5), 6-1, 7-6 (3) a Learner Tien, un estadounidense de 20 años.

Están empatados 6-6 en el historial directo, con Zverev llevándose el cruce de cuartos de final aquí en 2024, su único encuentro en Australia.

“Tengo que subir mi nivel. Será una gran batalla”, avisó Alcaraz. “Deseo jugar aquí con él otra vez, desquitarme.

La racha de Svitolina

Semanas después de regresar de un descanso por salud mental, Svitolina está en las semifinales aquí por primera vez y lleva una racha de 10 victorias tras comenzar la temporada con un título en Auckland, Nueva Zelanda.

La serie de victorias la catapultará de vuelta al Top 10 la próxima semana.

“Muy satisfecha con el torneo hasta ahora y, por supuesto, siempre ha sido mi sueño volver después de la licencia de maternidad al Top 10”, dijo Svitolina, una ucraniana de 31 años que disputó su 12º Slam desde que tomó un descanso en 2022.

Ella y Gael Monfils, el jugador francés que se retira este año, son padres de Skai.

Svitolina perdió los cuartos de final aquí en 2018, 2019 y el año pasado, pero dominó a Gauff desde el principio. La estadounidense de 21 años tuvo problemas con su servicio y registró cinco dobles faltas en el primer set, cuando fue quebrada cuatro veces.

Finalmente mantuvo su servicio en el cuarto juego del segundo set, pero para entonces ya era demasiado tarde. Después de salir de la cancha, la campeona de dos grandes rompió su raqueta contra el suelo de una rampa de concreto siete veces en su camino de regreso al área de jugadores.

Gauff dijo que intentó encontrar un lugar donde no hubiera cámaras para desahogar sus frustraciones y fue al área más tranquila que pudo encontrar.

Svitolina, mientras tanto, quería ganar para millones de personas que la veían desde lejos.

“Es muy cercano a mi corazón ver mucho apoyo de los ucranianos”, dijo. “En este momento es muy — fue uno de los inviernos más duros para el pueblo ucraniano y sin electricidad y todo".

“Así que siento que (yo) traigo esta luz, una pequeña luz, ya sabes, incluso solo noticias positivas para el pueblo ucraniano", añadió.

Regla de calor

El techo del estadio principal se retrajo para el último partido después de que la temperatura bajara de un pico de poco más de 42 grados Celsius (108 F) a las cinco de la tarde hora local. Al menos en el sitio del Abierto de Australia, la temperatura no alcanzó el pronóstico máximo de 45 grados Celsius (113 F).

Sabalenka-Jovic

Sabalenka apunta a su tercera corona del Abierto de Australia en cuatro años. Ganó títulos consecutivos aquí en 2023 y 2024 y perdió la final hace un año ante Madison Keys.

El primero de los cuartos de final se jugó al aire libre, a pesar de las predicciones de calor extremo. Se cerró para los partidos posteriores después de que el índice de calor del torneo alcanzara el umbral.

“Supongo que, sí, como mujeres, somos más fuertes que los chicos”, dijo Sabalenka en su conferencia de prensa, riendo. ”¡Tuvieron que cerrar el techo para los chicos para que no sufran!”

Sabalenka se adelantó 3-0 en el primer set y estableció su dominio temprano contra Jovic, cabeza de serie número 29.

Jovic tuvo tres oportunidades de quiebre en el noveno juego, que duró 10 minutos, pero no pudo capitalizar.

Sabalenka encadenó victorias consecutivas sobre prodigiosas adolescentes tras su victoria en la cuarta ronda sobre la canadiense de 19 años Vicky Mboko.

“Estas adolescentes me han puesto a prueba en las últimas rondas, increíble jugadora”, dijo Sabalenka sobre Jovic. “Fue un partido difícil. No miren el marcador. Jugó un tenis increíble y me empujó a un nivel, un paso mejor. Fue una batalla".

