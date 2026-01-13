Alcaraz aspira a ganar el Abierto de Australia para completar el póker de Grand Slam

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 13 ene (Reuters) - El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, llega a Melbourne con una única misión ⁠en mente: conquistar su primer ⁠título del Abierto de Australia y convertirse en el hombre más joven en conquistar los cuatro grandes torneos del tenis profesional. El jugador de 22 años ya posee ⁠títulos en ‌Roland ​Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, y una victoria en Melbourne Park le permitiría eclipsar ​a Don Budge, que completó los cuatro grandes —lo que en inglés se conoce como "career ‌Grand Slam"— dos días antes de cumplir 23 años ‌al ganar el Abierto de Francia de ​1938. "Prefiero ganar mi primer Abierto de Australia a conservar mis títulos del Abierto de Francia y del Abierto de Estados Unidos el año que viene", dijo en noviembre Alcaraz, que cumplirá 23 años el 5 de mayo. Un primer triunfo en Melbourne supondría para el español su séptimo título de Grand Slam, lo que lo convertiría en el primer jugador masculino que lo consigue antes de cumplir los 23 años.

Sin embargo, a pesar de todos ⁠los éxitos mundiales de Alcaraz, Australia ha sido un curioso espacio en blanco en su palmarés. En cada una de ​las dos últimas temporadas solo ha llegado hasta cuartos de final.

La campaña de este año conlleva una intriga añadida tras su abrupta ruptura con su entrenador de toda la vida, Juan Carlos Ferrero, el ex número uno del mundo que guio a Alcaraz desde la adolescencia hasta convertirlo en campeón de varios Grand Slam en siete años.

La ruptura ha sido el tema de conversación más importante ⁠de la nueva temporada, sin que ninguna de las partes haya explicado los motivos.

Por ello, una de las ​grandes incógnitas del torneo será si Alcaraz va a notar la ausencia de Ferrero.

Alcaraz disfrutó de la mejor temporada de su carrera en 2025, ganando dos títulos de Grand Slam y recuperando el número uno del "ranking" mundial, pero ‍Melbourne será la primera prueba de fuego de su nueva configuración bajo una intensa presión. Ferrero ayudó a perfilar la estrategia de Alcaraz para hacer frente a su archirrival, Jannik Sinner, que le arrebató la corona de Wimbledon en 2025.

La pareja realizó una concentración de dos semanas para estudiar cómo doblegar al italiano antes de que ​Alcaraz le venciera en la final del Abierto de Estados Unidos en cuatro sets. A pesar de ese resultado, Sinner, vigente campeón del Abierto de Australia, es el favorito en Melbourne, ligeramente por delante de Alcaraz, según las casas de apuestas.

