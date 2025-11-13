Alcaraz avanza a semifinales del Masters tras triunfo de De Miñaur sobre Fritz

El tenista australiano Alex De Miñaur, séptimo jugador mundial, aún puede alcanzar las semifinales del Masters ATP gracias a su victoria de este jueves en Turín frente al estadounidense Taylor Fritz (6º), que además asegura la clasificación del número 1 Carlos Alcaraz.

De Miñaur, de 26 años, logró en su sexto intento su primera victoria en un partido de las Finales ATP, que reúne a los ocho mejores jugadores del año, con un marcador de 7-6 (7/3) y 6-4.

Fritz, que venció al italiano Lorenzo Musetti pero fue derrotado por Alcaraz en sus dos primeros partidos en Turín, perdió toda esperanza de llegar a las semifinales, como sí ocurrió en sus dos primeras participaciones.

"Finalmente logré ganar un partido aquí... Lo que tenga que pasar, pasará ahora. Intentaré relajarme y ver qué sucede esta noche", declaró De Miñaur.

El australiano rompió el servicio de su adversario en el tercer juego del primer set. Aunque Fritz, finalista de la edición 2024 del Torneo de Maestros, recuperó rápidamente el quiebre en la primera manga, se derrumbó en el desempate, donde su rival tomó rápidamente la delantera.

Un escenario similar se dio en el segundo set, con Fritz perdiendo su servicio en el segundo juego y sin lograr recuperarlo esta vez, permitiendo a De Miñaur concretar su dominio en su segundo punto de partido.

Gracias a este resultado, Alcaraz asegura las semifinales incluso antes de su partido de este jueves contra Musetti.

Si el italiano gana, acompañará a Alcaraz en las semifinales. De lo contrario, el segundo clasificado de este grupo será De Miñaur.

jr/pm/mb