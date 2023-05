Alcaraz avanza como tromba en Madrid; Medvedev eliminado

MADRID (AP) ‚ÄĒ Carlos Alcaraz no dio margen alguno para sobresaltos en el Abierto de Madrid el martes.

El prodigio espa√Īol jug√≥ brillante de principio a fin al arrasar 6-1, 6-2 a Alexander Zverev para acceder a los cuartos de final.

Luego que Daniil Medvedev (2do cabeza de serie) y Andrey Rublev (5to) sucumbieron en sus duelos de la cuarta ronda en el torneo en superficie de arcilla, Alcaraz estuvo impecable frente Zverev (13ro) para seguir su marcha en busca de revalidar el título en su país.

Fue una reedici√≥n de la final del a√Īo pasado, partido que Alcaraz domin√≥ ampliamente ante el dos veces campe√≥n en la capital espa√Īola.

“He jugado a un gran nivel, no le he dejado dominar y he ido al ataque", resumió Alcaraz.

Alcaraz no afront√≥ situaciones de quiebre ante Zverev y convirti√≥ cuatro de las 10 que dispuso. El adolescente de 19 a√Īos acumul√≥ 21 tiros ganadores y 12 errores no forzados. En contraste, el alem√°n apenas registr√≥ nueve tiros ganadores, 22 errores no forzados y cuatro doble faltas.

‚ÄúEste resultado no es nada normal, Zverev es un gran jugador", indic√≥ Alcaraz. "Lo normal hubiera sido un partido ajustado y yo estaba preparado para ello. Si es as√≠, bienvenido sea, pero estaba listo para algo duro‚ÄĚ.

El espa√Īol qued√≥ a tres victorias de revalidar el t√≠tulo en Madrid y sigue a paso firme en su empe√Īo por volver a la cima del ranking. De repetir como campe√≥n en la Caja M√°gica, Alcaraz nada m√°s tendr√≠a que jugar un partido en Roma la semana entrante para desalojar a Novak Djokovic como n√ļmero uno.

A primera hora, la notable racha de Daniil Medvedev esta temporada se topó contra el resurgimiento de su compatriota ruso Aslan Karatsev.

Karatsev se impuso 7-6 (1), 6-4 ante Medvedev para anotarse su primer victoria ante un rival del Top 10 desde 2021. Medvedev lidera el circuito esta temporada con su marca de 33-4.

Ese fue el a√Īo en el que Karatsev alcanz√≥ el mejor ranking de su carrera, como 14to del ranking. Pero tuvo que sortear la fase previa para entrar al cuadro principal del Masters 1000 en la capital espa√Īola y empez√≥ la semana como n√ļmero 121 en el escalaf√≥n de la ATP.

‚ÄúMe siento estupendo, jugando bien‚ÄĚ, Karatsev. ‚ÄúTengo que estar bien enfocado en cada partido‚ÄĚ.

El ruso se las ver√° contra Taylor Fritz o Zhang Zhizhen en los cuartos de final.

Otro ruso que avanz√≥ a cuartos fue Karen Khachanov, quien super√≥ a su compa√Īero de dobles Rublev por 7-6 (8), 6-4 tras levantar dos bolas de quiebre en el desempate y romper el servicio de su rival al comienzo del segundo set.

Al eliminar a Rublev, quinto del ranking, Khachanov derrotó a un jugador del Top 10 en superficie de arcilla por primera vez desde 2019.

Los rusos también se midieron en Montecarlo hace tres semanas, cuando Rublev cantó victoria rumbo a adjudicarse su primer cetro Masters 1000.

En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka debi√≥ remontar para derrotar 2-6, 6-2, 6-1 Mayar Sherif, la primera jugadora de Egipto en alcanzar una ronda de cuartos en una cita WTA 1000. Sabalenka, n√ļmero dos del mundo y campeona del torneo de Madrid en 2021, accedi√≥ a su quinta semifinal en siete torneos este a√Īo.

AP