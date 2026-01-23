Alcaraz, De Miñaur y Zverev pasan a cuarta ronda en Australia; Cerúndolo tumba a Rublev

Por Ian Ransom

MELBOURNE, Australia. 23 ene (Reuters) - Carlos Alcaraz desplegó su mejor juego el viernes en la Rod Laver Arena y se clasificó para la cuarta ronda del Abierto de Australia con una exhibición repleta de puntos destacados y un contundente 6-2, 6-4 y 6-1 frente al maestro de los golpes de fantasía, Corentin Moutet

El número uno del mundo se mostró en plena forma en su centésimo partido de Grand Slam, acumulando 30 golpes ganadores en poco más de dos horas contra el zurdo francés, cabeza de serie número 32 del torneo

"No fue fácil, para ser honesto. Cuando juegas contra alguien como Corentin no sabes lo que va a venir después", dijo Alcaraz. "Pero sí, me divertí mucho allí en la cancha. Creo que ambos sacamos grandes puntos, grandes tiros"

Pese a estar completamente desarbolado, Moutet no perdió el sentido del humor a lo largo del entretenido, aunque desigual, encuentro. Bailó tras la línea de fondo después de hacerle un globo con éxito a Alcaraz cuando iba perdiendo 4-0 en el tercer set y luego se inclinó teatralmente ante el público cuando finalmente mantuvo el saque

Era el primer partido de Alcaraz contra el francés, pero se saldó con su 14ª victoria en 14 enfrentamientos contra zurdos. El español bromeó diciendo que se cansó de recuperar las dejadas de Moutet

"Estaba cansado de subir a la red. Estaba mirando la pantalla (...) fui a la red como 55 veces, Dios mío", comentó. "Pensé que estábamos en una competición de dejadas (...) pero definitivamente ganó él"

El español, que aspira a su primer título en Melbourne Park para completar el Grand Slam de carrera, se enfrentará ahora al estadounidense Tommy Paul por un puesto en cuartos de final

Por su parte, Daniil Medvédev remontó dos sets en contra para derrotar a Fabian Marozsan por 6-7(5), 4-6, 7-5, 6-0 y 6-3 y se medirá ahora en octavos a Learner Tien, el joven estadounidense que le eliminó en segunda ronda el año pasado

Tras caer en primera ronda en tres Grand Slams consecutivos después de perder contra Tien en Melbourne el año pasado, el ruso tendrá ahora su oportunidad de revancha contra el estadounidense, que le ganó dos veces en tres partidos en 2025

Medvédev parecía abocado a otra temprana eliminación en un Grand Slam cuando su rival húngaro abrió una ventaja de dos sets, pero el ex número uno del mundo mostró su espíritu de lucha para completar la remontada en tres horas y 43 minutos

Tras acumular otra memorable victoria en cinco sets en el Abierto de Australia, escribió las palabras "5 sets otra vez" al despedirse de la cámara

"Jugó muy bien y yo me dije: 'Mira, ¿sabes qué? Si pierdo, pierdo, pero voy a intentarlo, voy a luchar'", dijo Medvédev mientras comía una barrita de proteínas. "Hago esto todo el tiempo. Intenté ir a por él un poco más, porque me estaba moviendo por todas partes, y funcionó"

En otro encuentro destacado de la jornada, Álex de Miñaur subrayó sus credenciales como principal esperanza local tras vencer por 6-3, 6-4 y 7-5 al estadounidense Frances Tiafoe, 29º cabeza de serie, para alcanzar la cuarta ronda por quinto año consecutivo

La eficaz victoria del sexto cabeza de serie le permitió convertirse en el segundo australiano de la era profesional que encadena una racha semejante, después de John Newcombe, que alcanzó los octavos de final del torneo entre 1969 y 1976

De Miñaur llegó al choque en la Rod Laver Arena habiendo ganado tres de sus cuatro enfrentamientos con el duro Tiafoe, pero el jugador de 26 años tuvo que capear el temporal con su saque en el séptimo juego antes de romper en el siguiente y ponerse por delante

Con el primer set en el bolsillo, el oceánico hizo gala de su sublime cobertura de la pista para romper de nuevo y ponerse 2-1 en el siguiente set, y se mantuvo en cabeza pese a un pequeño periodo de dudas para dejar a Tiafoe ante una nueva derrota en su rivalidad

El alemán Alexander Zverev se impuso en cuatro sets al británico Cameron Norrie y jugará ahora en la siguiente ronda contra el argentino Francisco Cerúndolo, que llegó por primera vez a octavos en Melbourne tras ganar por 6-3, 7-6(4) y 6-3 en poco más de dos horas al ruso Andrei Rublev

Su compatriota Tomás Etcheverry cayó más tarde por 7-6(4), 7-6(5) y 6-4 ante el kazajo Alexander Bublik

(Reporte adicional de Shrivathsa Sridhar en Melbourne y Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)