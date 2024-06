Alcaraz defiende su trono en Wimbledon ante un Djokovic en recuperación

Carlos Alcaraz, defensor del título y reciente ganador de Roland Garros, parte como gran favorito en Wimbledon (1-14 julio), con la leyenda Novak Djokovic recuperándose a marchas forzadas de su lesión para intentar tener la revancha ante el prodigio español.

Como el año pasado, el sorteo ha deparado que Djokovic y Alcaraz solo puedan enfrentarse en la final.

El rendimiento del serbio es una incógnita. No ha jugado una final desde la del Masters 2023, en noviembre, que ganó contra el italiano Jannik Sinner.

Además llega a Londres tras recuperarse a gran velocidad de una operación en el menisco derecho a la que se sometió hace tres semanas en París, tras lesionarse y no poder jugar los cuartos de Roland Garros.

"El simple hecho de que podría perderme Wimbledon no me convenía", dijo.

Una vez que ha decidido competir, no será solo "para probar" que es capaz de "ganar uno o dos partidos".

"Claramente quiero ir a buscar el título", señaló el serbio de 37 años, en busca de su octavo trofeo en Wimbledon e igualar el récord de Roger Federer y llevar a 25 su propio récord de títulos del Grand Slam.

Carlos Alcaraz llega con el impulso de su primer título en Roland Garros. El año pasado fue capaz de adaptar su juego a la hierba muy rápido, en dos torneos, ganando Queen's y Wimbledon. En esta ocasión arranca tras perder en la segunda ronda del primero.

"Tras mi derrota en Queen's, desde el día siguiente comencé a trabajar en mis desplazamientos, mis golpes, para sentirme más cómodo en la hierba. Hice muy buenos entrenamientos con grandes jugadores, puedo decir que estoy preparado", señaló el murciano.

Para alcanzar la final podría encontrarse en semifinales a Sinner, que participará en su primer grande como número 1 mundial y que perdió ante Alcaraz en semifinales de Roland Garros.

En su preparación para Wimbledon el italiano ganó su primer título en hierba, en Halle.

"La confianza es una cosa muy importante, en particular sobre hierba. La semana pasada fue muy importante para mí, por lo que en mi cabeza soy capaz de jugar un muy buen tenis en esta superficie", señaló el italiano de 22 años.

- Sorpresa en categoría femenina -

En categoría femenina el cuadro aparece de nuevo muy abierto después de que siete jugadoras diferentes hayan ganado las últimas siete ediciones.

¿Quién podrá suceder a la última ganadora, Marketa Vondrousova?

Su insultante superioridad en la temporada de tierra batida convierten a la polaca Iga Swiatek, número 1, en una lógica candidata, aunque sus resultados sobre hierba están muy lejos de los que consigue en el resto de superficies. Ha jugado muy poco en el tapiz verde y su mejor clasificación en Wimbledon fueron los cuartos del año pasado.

"Pienso que en cualquier torneo es difícil considerarme como una sorpresa. Pero es seguro que tengo que concentrarme aquí para aprender a jugar el mejor tenis posible sin pensar en mi clasificación", analizó la polaca.

La N.2 mundial Coco Gauff, que se dio a conocer en la edición de Wimbledon de 2019 cuando batió a Venus Williams en la primera ronda y alcanzar los octavos con 15 años, también aparece en la 'pole position'.

"Estoy muy tranquila, el año pasado no hice un gran resultado -derrota en primera ronda-, por lo que no lo puedo hacer peor... Solo lo puedo hacer igual o hacerlo mejor", señaló la ganadora del último US Open.

No llega en las mejores condiciones la número tres, Aryna Sabalenka, que sufre en un hombro y reconoce no estar "al 100%".

ig/gk/pm/dr

AFP