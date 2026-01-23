Alcaraz derrocha estilo derrotando a Moutet en el Abierto de Australia

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 23 ene (Reuters) - Carlos Alcaraz derrochó estilo este viernes al avanzar a la cuarta ronda del Abierto de Australia con una contundente victoria por 6-2, 6-4 y 6-1, en una exhibición llena de jugadas espectaculares contra el maestro francés de los tiros fantasiosos, Corentin Moutet.

El número uno del mundo se mostró en plena forma en su 100º partido de Grand Slam, acumulando 30 golpes ganadores en poco más de dos horas contra el 32º cabeza de serie zurdo en el Rod Laver Arena.

"No fue fácil, para ser honesto, cuando juegas contra alguien como Corentin. No sabes lo que va a venir después", dijo Alcaraz.

"Pero sí, me divertí mucho en la cancha. Creo que ambos protagonizamos grandes puntos y grandes tiros."

Con 15-0 en el primer juego del segundo set, Alcaraz ganó posiblemente el punto del torneo, alcanzando un globo con un cruzado desde la línea de fondo y luego subiendo rápidamente para llegar a una volea, enviando un golpe pasante de revés.

A pesar de estar completamente abatido, Moutet no perdió el sentido del humor durante el entretenido, aunque desigual, encuentro.

detrás de la línea de fondo después de dejar a Alcaraz 4-0 abajo en el tercer set, y luego hizo una reverencia teatralmente ante el público cuando finalmente mantuvo el saque.

Era el primer partido de Alcaraz contra el francés, pero se saldó con su 14ª victoria en 14 enfrentamientos contra zurdos.

El español bromeó diciendo que se cansó de recuperar las dejadas de Moutet.

"Estaba cansado de subir a la red. Estaba mirando la pantalla... (Vi) que había ido a la red como 55 veces, Dios mío".

"Pensé que estábamos en una competición de tiros cortos... pero sin duda ganó él".

Alcaraz, que aspira a su primer título en Melbourne Park para completar el Grand Slam de su carrera, se enfrenta ahora al estadounidense Tommy Paul por un puesto en cuartos de final.

(Información de Ian Ransom en Melbourne; edición de Peter Rutherford; edición en español de María Bayarri Cárdenas)