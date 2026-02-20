Alcaraz derrota a Rublev y se mete en la final en Doha
El N.1 del mundo Carlos Alcaraz clasificó a la final del torneo ATP 500 de Doha, en Catar, tras derrotar este viernes al ruso Andrey Rublev (14º), vigente campeón
El tenista español, de 22 años, encadenó su undécima victoria seguida tras ganar el Abierto de Australia a comienzos de febrero, lo que le convirtió en el hombre más joven en haber conquistado los cuatro Grandes
Alcaraz buscará el sábado el título en la pista dura de Doha ante el ganador de la semifinal que enfrentará este viernes al francés Arthur Fils y al checo Jakub Mensik
Individual masculino - Semifinales:
Carlos Alcaraz (ESP/N.1) derrotó a Andrey Rublev (RUS/N.5) 7-6 (7/3), 6-4