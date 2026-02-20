LA NACION

Alcaraz derrota a Rublev y se mete en la final en Doha

El N.1 del mundo Carlos Alcaraz clasificó a la final del torneo ATP 500 de Doha, en Catar, tras derrotar este viernes al ruso Andrey Rublev (14º), vigente campeón

El N.1 del mundo Carlos Alcaraz clasificó a la final del torneo ATP 500 de Doha, en Catar, tras derrotar este viernes al ruso Andrey Rublev (14º), vigente campeón del torneo, por 7-6 (7/3), 6-4

El tenista español, de 22 años, encadenó su undécima victoria seguida tras ganar el Abierto de Australia a comienzos de febrero, lo que le convirtió en el hombre más joven en haber conquistado los cuatro Grandes

Alcaraz buscará el sábado el título en la pista dura de Doha ante el ganador de la semifinal que enfrentará este viernes al francés Arthur Fils y al checo Jakub Mensik

Individual masculino - Semifinales:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) derrotó a Andrey Rublev (RUS/N.5) 7-6 (7/3), 6-4

