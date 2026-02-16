Alcaraz dice que aún tiene "puntos débiles" antes de su regreso en Doha

16 feb (Reuters) -

El tenista número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, afirmó que sigue trabajando para pulir las debilidades de su juego a pesar de haber conquistado los cuatro títulos de Grand Slam a los 22 años, antes de su regreso a la competición esta semana en el Abierto de Qatar.

El español se convirtió en el hombre más joven en completar los cuatro grandes torneos del tenis profesional cuando venció al 24 veces ganador de Grand Slam Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en la final del Abierto de Australia este mes, el hito más reciente lo que ahora es una de las carreras de ascenso más rápido de este deporte.

Antes de su campaña en Doha, donde se enfrentará a su gran rival Jannik Sinner y a otros muchos, Alcaraz dijo que solo se centraba en mejorar, ya que busca volver con fuerza tras un largo descanso.

"Obviamente, veo que hasta ahora he tenido mucho éxito, ganando los torneos más importantes del mundo", dijo Alcaraz el domingo.

"Pero veo que tengo puntos débiles. Sé que muchos jugadores están tratando de ponerse a mi nivel estudiando mi juego, cómo juego, y tratando de ganarme, de desafiarme."

"Tengo que estar preparado para eso y ver cuál es mi nivel, cuál es mi tenis. Tengo que intentar ponerme en su lugar y pensar en lo que podrían hacer cuando juegan contra mí."

"Eso es lo que quiero decir cuando digo que tengo que mejorar algunas cosas. Obviamente, no puedes quedarte atrás en el nivel, solo tienes que seguir adelante."

Alcaraz comienza su andadura contra Arthur Rinderknech, un jugador al que ha vencido en sus cuatro enfrentamientos anteriores, pero el cabeza de serie número uno ha afirmado que no se toma a nadie a la ligera.

"Sé lo difícil que es cada partido", dijo Alcaraz.

"Cada partido es diferente, nuestro juego es totalmente diferente. Creo que este cuadro es realmente difícil para un torneo ATP 500."

"Así que voy a pensar en un partido cada vez y ya veremos hasta dónde puedo llegar."

(Información de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; edición de Thomas Derpinghaus; edición en español de Jorge Ollero Castela)