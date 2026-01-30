Alcaraz dice que nunca pensó en abandonar el épico partido de Melbourne a pesar de los calambres

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 30 ene (Reuters) - Carlos Alcaraz describió su victoria en cinco sets sobre Alexander Zverev en las semifinales del Abierto de Australia como uno de los partidos más exigentes de su carrera, y dijo que nunca pensó en abandonar, ni siquiera cuando los calambres amenazaron con detenerlo.

El número uno del mundo parecía tener el partido controlado con el marcador 2-0, pero empezó a tener problemas para moverse en el 4-4 del tercer set, ya que los calambres le afectaron el muslo derecho. Sin embargo, siguió luchando hasta completar la victoria por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5.

Con una duración de cinco horas y 27 minutos, fue la semifinal más larga del Abierto de Australia, solo superada por las cinco horas y 29 minutos que tardó Alcaraz en vencer a Jannik Sinner el año pasado en la final más larga del Abierto de Francia.

"Creo que ha sido uno de los partidos más exigentes que he jugado en mi carrera hasta ahora", dijo Alcaraz tras mejorar su récord de no haber perdido nunca un partido tras ganar los dos primeros sets, que ahora es de 60-0.

"Físicamente nos llevamos al límite (...) nuestros cuerpos al límite. El nivel del quinto set fue realmente alto".

"Así que estoy muy contento por haber conseguido la victoria, por haber remontado. Lo considero uno de los mejores partidos que he ganado nunca", agregó.

Los aficionados contuvieron la respiración cuando pareció que Alcaraz se acercaba a Zverev para darle la mano tras el primer juego del cuarto set y dar por terminado el partido.

Pero el español dijo que no pensó en abandonar ni por un segundo a pesar de sus problemas.

"Odio rendirme", dijo. "Simplemente no quiero sentirme así. Hay momentos en los que parece que digo: 'Vale, me rindo' o 'No voy a luchar', y cuando era joven había muchos partidos en los que ya no quería luchar".

"Luego maduré (...) siempre vale la pena sufrir un segundo más, luchar un segundo más. Por eso lucho hasta la última pelota y siempre creo que puedo remontar en cualquier situación". (Reporte de Shrivathsa Sridhar en Melbourne. Editado en español por Daniela Desantis)