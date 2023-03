Alcaraz-Djokovic, el pulso del momento, en espera de un duelo directo

Carlos Alcaraz se ha impuesto como el primer jugador, desde Rafa Nadal y Roger Federer, en disputar ferozmente la plaza de número uno mundial a Novak Djokovic. Pero, como de nuevo ha pasado en Miami, donde el serbio es baja, el duelo se jugó principalmente a distancia hasta ahora, antes de las confrontaciones directas esperadas esta temporada.

"Para ser el mejor, hay que batir a los mejores", insistió Alcaraz tras haber ganado el domingo el Masters 1000 de Indian Wells, una victoria que le permite ascender a la cumbre de la jerarquía mundial... de donde descenderá en beneficio de Djokovic si no conserva su título en Miami en los diez próximos días.

En California, igual que en Florida, el prodigio español, que cumplirá 20 años en mayo, se aprovechó de la ausencia del serbio, que tendrá 36 en mayo y que sigue teniendo prohibida la entrada en territorio estadounidense por su rechazo a la vacuna anticovid.

El español y el serbio solo se han enfrentado una vez, con victoria del primero en semifinales del Masters 1000 de Madrid hace casi un año.

Desde entonces, no solo no se han vuelto a cruzar, sino que entre las lesiones de Alcaraz y las prohibiciones de entrada en lugares para Djokovic, solo han coincidido dos veces en un mismo torneo desde Wimbledon, donde habrían podido encontrarse en cuartos si Jannik Sinner no hubiera eliminado a Alcaraz en octavos.

Durante estos meses, el murciano se ha afirmado como el mejor del resto del mundo, llegando a alzarse hasta la cima de la jerarquía de la ATP, ganando en septiembre el US Open, su primer título de Grand Slam.

- Lucha a distancia -

Después, Djokovic aprovechó su ausencia para recuperar el liderato en el circuito, encadenando los títulos, con su 22º Grand Slam, en Australia en enero.

De nuevo, Djokovic solo pudo constatar de lejos el regreso al primer plano de Alcaraz este mes de marzo en Estados Unidos.

Lejos de sus principales rivales, que jugaban en Oriente Medio, el español preparó su regreso en un cierto anonimato en América del Sur, antes de reencontrar la élite en el Masters 1000 de Indian Wells. El mundo entero se preguntaba dónde estaba.

"Creo que mi tenis no ha mejorado desde el año pasado. Donde hice progresos es en mi capacidad de administrar la presión, en jugar de forma distendida. Tengo la impresión de no sentir la presión, de divertirme", señaló Alcaraz tras vencer en Indian Wells y antes de defender su título en Miami.

Si su estancia californiana le ha dado confianza, ha sembrado proporcionalmente la duda y la inquietud entre sus rivales.

Entre ellos está Daniil Medvedev, al que Alcaraz cortó la serie de 19 victorias en 70 minutos en la final de Indian Wells. Y Felix Auger-Aliassime, que reconoció su total impotencia en cuartos, cuando lo había batido a finales de octubre en semifinales en Basilea.

- En espera de Montecarlo -

"Habría sido necesario que mi nivel fuera excepcional para ganar (...) Ha jugado como un número uno mundial. Nunca he jugado contra alguien que jugara tan agresivo, tan rápido y con tanta precisión. Me sentía siempre en rojo, en la cabeza y en el físico", reconoció el canadiense, que ve claramente en Alcaraz el heredero del Big 3.

"Ya ha elevado el nivel de exigencia de los otros jugadores, el nivel general", señaló.

Exactamente lo que aportaron en su tiempo Nadal y Djokovic que, mientras Alcaraz impone su ley en Estados Unidos, afinan su preparación en la temporada de tierra batida.

Alcaraz y Djokovic podrían por fin encontrarse todos en Montecarlo (9-16 de abril).

Y pase lo que pase, esta lucha por el trono entre Djokovic y Alcaraz va a continuar durante semanas, ya que los dos deben defender un número equivalente de puntos durante la temporada de tierra batida: perdieron en cuartos en Roland-Garros el año pasado y ganaron cada uno un Masters 1000 (Madrid para Alcaraz, Roma para Djokovic).

Cuando, más que nunca, los enfrentamientos directos son esperados, más que nunca los torneos del Grand Slam se presentan como árbitros en la carrera a la supremacía.

En este juego, e incluso cuando pareciera que se dirige hacia una retirada a corto o medio plazo, Rafa Nadal hará todo lo posible para intentar conquistar por decimoquinta vez el torneo de Roland Garros en mayo. Y recuperar en solitario el récord de títulos del Grand Slam (23).

AFP