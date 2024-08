Alcaraz elimina a Paul en el tenis olímpico y el reinante campeón Zverev cae ante Musetti

PARÍS (AP) — Cada victoria de Carlos Alcaraz pareciera llevar anexa la misma rúbrica: “el más joven” o el “más joven de la historia”.

El español de 21 años añadió el jueves otro logro en ese sentido al convertirse en el hombre más joven que acceder a las semifinales del tenis de los Juegos Olímpicos desde Novak Djokovic en 2008 al vencer 6-3, 7-6 (7) al estadounidense Tommy Paul en París 2024.

Alcaraz es apenas unos días más “viejo” que cuando Djokovic alcanzó el hito hace 16 años en Beijing.

Para dejar en el camino a Paul, el actual número tres del mundo levantó una bola de set en el desempate de la segunda manga. Alcaraz admitió sentir el rigor de su despliegue físico del día previo, en el que disputó un partido de sencillos y jugó en una causa perdida junto Rafael Nadal en los cuartos de final del cuadro de dobles.

“Ha sido una victoria de pura lucha, de pura garra", dijo Alcaraz. "Físicamente no estoy en mi mejor momento, me levanté bastante cansado por la intensidad del día anterior. Pero estoy jugando por España y es lo que me tira para arriba".

En otro cruce de cuartos de final, el campeón defensor Alexander Zverev se irá de Tokio sin medallas. El alemán claudicó por idénticos parciales de 7-5, ante el italiano Lorenzo Musseti.

Alcaraz, en tanto, sigue en ebullición en un mágico verano. Se consagró campeón del Abierto de Francia — que se realiza en Roland Garros, las mismas instalaciones que se están utilizando para los Juegos de 2024 — al vencer Zverev en la final a inicios de junio, seguido por su segunda consagración consecutiva en Wimbledon en julio, otra vez derrotando a Novak Djokovic en el duelo por el título.

Esos trofeos incrementaron su colección de cetros de Grand Slam a cuatro. Como tal, es el tenista más joven con títulos en las grandes citas en canchas duras, césped y arcilla. En 2022, se convirtió en el primer adolescente que alcanzó el primer puesto del ranking de la ATP, propulsado tras coronarse en el Abierto de Estados Unidos.

Este viernes, en las semifinales, se las verá contra ganador del choque entre el noruego Casper Ruud y el canadiense Felix Auger-Aliassime.

“Intentaré descansar lo máximo que pueda”; dijo Alcaraz. "Mañana será otra batalla, incluso más dura”.

Alcaraz quedó 5-2 en el duelo directo contra Paul, a quien derrotó en los cuartos de final de Wimbledon hace un par de semanas.

En la capital francesa, Alcaraz estuvo cerca de enredarse. Paul sacó por el segundo set con ventaja 5-3, pero mandó afuera una volea y luego un revés. El español logró quebrar servicio con una derecha a la carrera que hizo delirar al público en el estadio Philippe-Chatrier,

En el desempate, Paul dispuso de la oportunidad de nivelar el encuentro al quedar arribar 7-6 y ejecutó una volea que hizo que Alcaraz respondiera con un revés que pasó rozando la raqueta de Paul. El público rugió una vez mientras que el español gesticulaba eufórico.

Alcaraz lo sentenció con su segundo match point, que se decidió con una mala devolución de Paul.

“En el segundo set he ido notando ese cansancio, pero me recuerdo que no juego por mí sólo”, remarcó. "Juego por todos los españoles y eso es lo que me anima para luchar hasta la última pelota”.

AP