Alcaraz elogia a Djokovic y saborea su primer título del Abierto de Australia

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 1 feb (Reuters) - Carlos Alcaraz elogió a Novak Djokovic como ⁠fuente de inspiración ⁠y dedicó unas palabras a su compatriota Rafa Nadal tras derrotar al serbio en cuatro sets el ⁠domingo para ‌alzarse ​con su primer título del Abierto de Australia.

Alcaraz, de ​22 años, celebró convertirse en el hombre más joven ‌en completar el Grand Slam ‌al ganar los cuatro ​grandes torneos tras derrotar a Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

"Hablas de cómo estoy haciendo las cosas, cosas increíbles, pero lo que tú estás haciendo es realmente inspirador", dijo el español en la ceremonia de entrega de trofeos tras hacerse con la ⁠Norman Brookes Challenge Cup, dirigiéndose a "Nole".

"Eres una inspiración no sólo para ​mí sino para todos los atletas por la manera cómo trabajas. Para mí ha sido un placer verte jugar y es un honor compartir vestuario contigo", agregó.

Nadal, 22 veces campeón de torneos del Grand Slam y dos veces ⁠ganador del Abierto de Australia, estaba en primera fila en el ​Rod Laver Arena el domingo y sonrió mientras veía a su compatriota remontar un set en contra para convertirse en el segundo ‍español en conquistar el título.

"Es un poco extraño ver a Rafa en las gradas", dijo Alcaraz, dirigiéndose a Nadal. "Creo que es la primera vez como profesional, porque sé que me veías cuando ​tenía 14 o 15 años".

"Tuvimos batallas en la pista y ha sido un honor jugar por primera vez delante tuya", destacó. (Reporte de Ian ‍Ransom en Melbourne; Editado en español por Javier Leira)