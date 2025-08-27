Alcaraz, Federer y Nadal disfrutan del golf mientras profesionales alaban sus desempeños

NUEVA YORK (AP) — Después de su victoria en la primera ronda en Flushing Meadows esta semana, el cinco veces campeón de Grand Slam Carlos Alcaraz usó su raqueta para imitar el uso de un palo en el campo, quizás un guiño a uno de los espectadores en las gradas del estadio Arthur Ashe esa noche, la estrella del golf Rory McIlroy.

Muchos atletas que buscan un trofeo en las canchas duras de Nueva York, incluido el jugador al que Alcaraz venció en la final masculina de 2022, Casper Ruud, y la subcampeona femenina de 2024, Jessica Pegula, están intercambiando pelotas de tenis amarillas por pelotas de golf blancas como una forma de relajarse. También lo hacen grandes del tenis del pasado como Roger Federer y Rafael Nadal.

Alcaraz y Ruud a veces viajan en el tour con sus palos. Incluso durante Wimbledon el mes pasado, cuando famosamente fue a jugar golf con Andy Murray en sus días libres, y mientras se preparaba para ir al Abierto de Estados Unidos, Alcaraz se aseguró de encontrar oportunidades para guardar las raquetas y colocar los tees en el suelo.

"Cada vez que puedo juego", dijo Alcaraz con una sonrisa.

Llamado en Instagram: estrellas del tenis buscan con quien compartir el campo

Ruud, uno de los mejores golfistas del tenis, fue a las redes sociales para publicar una foto con Alcaraz en un campo recientemente y la subtituló: "¿A quién deberíamos desafiar a un partido?".

De manera similar, Federer preguntó "¿Alguien listo para enfrentarse a nosotros dos?" con una foto que lo muestra a él y a Nadal cuando jugaron en Mallorca en julio.

Lejos del saque y volea también pueden hacer chips y putts

Los golfistas dicen que sus contrapartes tienen juego.

"Los jugadores de tenis son buenos golfistas, te lo diré", dijo el campeón del Masters 2017, Sergio García. "He jugado con muchos de ellos".

¿Y su compatriota Nadal?

"Es un luchador, tal como lo era como tenista", dijo García.

Federer, como muchos en el retiro, se ha volcado a un juego para el que no tenía tanto tiempo cuando estaba trabajando.

"Tiene mucho potencial. Gran técnica, como puedes imaginar", dijo McIlroy, quien jugó con Federer hace unos meses. "No jugaba mucho cuando jugaba tenis porque siempre le molestaba un poco la parte baja de la espalda. Pero realmente se está metiendo en ello. Está muy entusiasmado. Su esposa, Mirka, está jugando, sus hijos están jugando. Se ha convertido de una familia de tenis a una familia de golf".

Sebastian Korda proviene de una familia que es ambas cosas.

Sus padres fueron jugadores de tenis profesionales: su madre, Regina, estuvo clasificada entre las 30 mejores; su padre, Petr, ganó el Abierto de Australia de 1998 y fue subcampeón en el Abierto de Francia de 1992, y sus hermanas, Nelly (clasificada como número uno hasta hace poco) y Jessica, son golfistas profesionales.

“Ambos son deportes individuales y, como atleta, quieres ser competitivo en todo lo que haces”, dijo Korda. “Hay muchos desafíos en el golf, y como jugadores de tenis, nos encanta resolver problemas. Esa es una gran parte de nuestro deporte: resolver las cosas”.

Eso es lo que atrajo a Pegula de nuevo al campo. Ha estado jugando desde que era joven, pero tuvo una de esas rondas el año pasado que hace que incluso los golfistas apasionados guarden los palos.

“Tuve un colapso y dije: ‘Esto no me está ayudando’”, dijo Pegula.

Se mantuvo alejada hasta hace solo unas semanas. Su swing y disfrute del juego regresaron de inmediato.

“Creo que es relajante, pero también es un desafío mental. Me gusta resolver problemas y pensar en ello y tratar de ser inteligente con cómo estoy jugando”, dijo Pegula. “Siento que me agudiza un poco mentalmente. Finalmente dije: ‘OK, jugaré por primera vez’. De hecho, jugué bastante bien, considerando que no había jugado en todo el año”.

Cuando los tours estuvieron en Madrid este año, superó a Ruud en un desafío publicado en YouTube. Ninguno juega al golf durante la temporada de canchas de arcilla europeas; Ruud explicó que los campos están demasiado lejos de las principales ciudades que albergan torneos.

Hay más opciones en el área de Nueva York, que albergará la Ryder Cup de golf poco después del Abierto de Estados Unidos. El noruego ha jugado en Winged Foot, sede de múltiples Abiertos de golf de Estados Unidos.

“El noreste de América tiene grandes campos de golf, así como Palm Springs y Miami”, dijo Ruud, quien tiene un excelente nivel en el golf.

Alcaraz aún no está allí, pero tiene la intención de seguir jugando.

“Cuando estás caminando hacia el siguiente hoyo, simplemente te olvidas de todo lo demás, solo disfrutas del momento y disfrutas estar con tus amigos”, dijo. “Simplemente me encanta estar así”.

___

El escritor de tenis de AP Howard Fendrich en Nueva York, el escritor de golf de AP Doug Ferguson en Atlanta y el escritor deportivo de AP Larry Lage en Plymouth, Michigan, contribuyeron a este informe.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.