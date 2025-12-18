Alcaraz-Ferrero: Un "divorcio anunciado"

Como un divorcio "anunciado" lo consideró el diario español "El País", según el cual, a pocas semanas de iniciarse una nueva temporada, la noticia alimenta todo tipo de especulaciones sobre los motivos que originaron esta ruptura de la relación profesional.

Se habla desde desacuerdos sobre su nuevo contrato hasta sus viajes a Ibiza, aunque se destaca también que se trata de "personalidades antagónicas, pero complementarias", mientras que el diario deportivo "Marca" apela a una entrevista con Toni Nadal, tío e histórico entrenador del ya retirado Rafael Nadal.

Toni Nadal sí lo cataloga como "un divorcio sorpresivo", pero considera que "no influirá en el rendimiento de Carlos, que de por sí es un óptimo jugador".

Para alguien que vivió ese tipo de experiencia en carne propia, "las relaciones entre tenistas y entrenadores suelen ser complicadas porque el jugador paga y lo hace para escuchar lo que quiere escuchar...".

Quizás en esa última frase esté contenida la principal razón de esta ruptura sobre la que el propio Ferrero dio a entender que fue por decisión de Alcaraz, que conquistó sus 24 títulos en el circuito (seis en Grand Slam) bajo su mando.

"Después de más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho realidad mis sueños de niño. Ha sido un viaje increíble que nos llevó a la cima y lo he disfrutado muchísimo", destacó el tenista al anunciar la ruptura.

Alcaraz le agradeció a Ferrero también por haberlo "hecho crecer como deportista, pero también como persona", quien le devolvió la gentileza con otro mensaje en las redes en el que afirmó: "Las buenas personas siempre encuentran la forma de volver a cruzarse".

"Se cierra una etapa muy importante de mi vida que cierro con nostalgia, pero también con orgullo. Me hubiese gustado seguir", confesó Ferrero, cuyo lugar en el equipo será ocupado por Samuel López, su segundo al mando hasta ahora, al menos en el Abierto de Australia que se iniciará el 18 de enero, único Grand Slam que aún no conquistó Alcaraz. (ANSA).