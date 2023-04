Alcaraz funde a Tsitsipas y repite título en Barcelona

El español Carlos Alcaraz, número dos mundial, dominó con autoridad al griego Stefanos Tsitsipas (5º) por 6-3 y 6-4, este domingo, para renovar su título en el torneo ATP 500 de Barcelona.

Alcaraz, de 19 años y primer favorito en Barcelona, solo tuvo algunas dificultades al principio, pero pronto encontró la manera de hacer daño al griego, principalmente con una buena colección de dejadas, uno de sus golpes favoritos.

"Hoy he estado fluido y relajado, he sentido los golpes, he estado 'yo'. Era un momento en el que tenía que hacerlo para ganar la final. Lo conseguí con creces y estoy muy contento", dijo Alcaraz nada más finalizar en una entrevista con el exjugador Alex Corretja.

"Sinceramente estaba tenso ayer y esta mañana, pero he hecho un buen calentamiento y me ha ayudado a relajarme. He intentado disfrutar de la final", añadió el murciano, que por primera vez en su espectacular y corta carrera ha repetido título en un torneo.

La final 'duró' hasta el 3-3 de la primera manga. A partir de entonces la superioridad de Alcaraz decantó el partido de su lado ante un Tsitsipas que intentó en repetidas conversaciones con su padre y entrenador encontrar la manera de parar el huracán. Sin éxito.

En la segunda manga, el español logró una rotura para situarse 4-2 y luego encadenó golpes perfectos para regocijo de una grada convertida a la 'Alcarazmanía'.

Ahora Alcaraz defenderá título también en el Masters 1.000 de Madrid, que comienza esta semana, a poco más de un mes de Roland Garros, en el que se sitúa como gran favorito, debido también a los problemas físicos de Novak Djokovic y Rafael Nadal, ambos baja para el torneo de la capital española.

Fue la tercera derrota de Tsitsipas en una final de Barcelona tras caer ante Nadal en 2018 y 2021. La leyenda española no disputó el torneo de la capital catalana por lesión ni el año pasado ni el presente.

Bur/pm/psr

AFP