Alcaraz gana a Quinn y pasa a octavos de ATP 500 de Barcelona

El español Carlos Alcaraz (N.2) se impuso este martes al estadounidense Ethan Quinn por 6-2 y 7-6 (8/6) en primera ronda del ATP 500 de Barcelona y disputará los octavos contra el serbio Laslo Djere (N.80).

El murciano, que ganó el domingo el Masters 1000 de Montecarlo, se llevó el primer set con facilidad, pero se complicó el segundo, que tuvo que resolver en el tie-break.

"Los primeros partidos de cada torneo nunca son fáciles. Llegué ayer (lunes), son condiciones distintas, jugar en Barcelona son nervios por lo especial que es", declaró Alcaraz a TVE al final del partido.

"Al final, he ido a ratos, tenía el partido controlado, he cometido errores, pero he podido ganar en dos sets", prosiguió.

El tenista, que cayó en la primera ronda en el torneo de Miami, aspira a levantar su tercer trofeo en la ciudad condal después de hacerlo en 2022 y 2023. El año pasado no pudo participar debido a una lesión.

Alcaraz rompió el servicio de Quinn en el tercer y quinto juego para tomar una ventaja de 5-1. El español no pudo convertir el punto de set en el séptimo, pero lo hizo en su saque para acabar ganando por 6-2.

En la segunda manga ambos jugadores rompieron el juego del otro hasta en tres ocasiones hasta llegar al tie-break, donde Alcaraz salvó un punto de set antes de cerrar el partido.

Horas antes, los dos finalistas del año pasado, el noruego Casper Ruud (N.10) y el griego Stefanos Tsitsipas (N.16), además del argentino Sebastián Báez (N.35) se clasificaron a segunda ronda, mientras que el también argentino Tomás Etcheverry quedó eliminado ante el australiano Álex De Miñaur.

rbs/rsc/dam