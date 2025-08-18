Alcaraz gana el Abierto de Cincinnati tras abandono de Sinner en la final

18 ago (Reuters) - Carlos Alcaraz ganó el Abierto de Cincinnati el lunes después de que Jannik Sinner se retirara cuando perdía 5-0 en el primer set de la final.

El español, segundo cabeza de serie, se adjudicó su tercer Masters 1000 de la temporada, tras la corona en los torneos de Montecarlo y Roma.

Sinner, que se mostró incómodo en los primeros compases del partido en un clima sofocante, se retiró a los 23 minutos de partido, lo que hace temer por su estado físico pocos días antes de que comience la defensa de su título en el Abierto de Estados Unidos.

La competición individual del torneo comienza el domingo.

Tampoco estaba claro si el italiano estaría en condiciones de formar pareja con Katerina Siniakova en la prueba de dobles mixtos de Flushing Meadows, que tendrá lugar el martes y el miércoles. (Reporte de Janina Nuno Rios en Ciudad de México. Editado en español por Javier Leira)