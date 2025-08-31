Alcaraz gana en sets corridos y se clasifica para cuartos de final del Abierto de EEUU

Por Amy Tennery

NUEVA YORK, 31 ago (Reuters) - Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie, ofreció un espectáculo al público con una convincente victoria por 7-6(3), 6-3 y 6-4 sobre el francés Arthur Rinderknech en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos el domingo, en su última gran presentación en el estadio Arthur Ashe.

Alcaraz dio un susto a los aficionados al pedir tiempo para atención médica debido a un dolor en la rodilla en la tercera ronda, pero no tuvo problemas el domingo, moviéndose por la pista para acabar con las esperanzas de su rival con 36 golpes ganadores y solo 11 errores no forzados.

Ahora se enfrentará al vigésimo cabeza de serie, el checo Jiri Lehecka.

"La energía es especial jugando en la sesión diurna o en la nocturna, no importa", dijo el cinco veces ganador de un major. "Por eso solo juego mi mejor tenis aquí en Nueva York".

El campeón de 2022 puso al público de su parte con un tiro por detrás de la espalda en el cuarto juego y pisó el acelerador para distanciarse en el tiebreak con un par de golpes ganadores de derecha exquisitos y un saque imposible de devolver.

Alcaraz aún no ha perdido un set en Nueva York este año y se llevó el primero el domingo, cuando Rinderknech lanzó un tiro largo en el punto de set.

El español envió otra derecha ganadora a la línea de fondo y colocó una dejada perfecta antes de conseguir el break con un remache en el sexto juego del segundo set y salvó los dos puntos de break que tuvo en el séptimo.

Su hábil juego en la red le ayudó a romper en el noveno juego del tercer set, antes de cerrarlo con un saque imposible de devolver en el punto de partido. (Reporte de Amy Tennery en Nueva York, Editado en Español por Manuel Farías)