Alcaraz, Gauff y Sabalenka dan un nuevo paso adelante en Australia

Los N.1 del mundo Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se clasificaron este viernes a octavos de final del Abierto de Australia, pero si el español lo hizo con solvencia, la bielorrusa tuvo que exigirse y describió su victoria como algo "mágico".

A la espera del partido de Alexander Zverev (3º) contra Cameron Norrie (27º), Coco Gauff (3ª) y el tres veces finalista en Melbourne Daniil Medvedev (12º) también tuvieron que sudar para sacar cita para la segunda semana del torneo.

Así, una de las sorpresas del día fue la victoria del argentino Francisco Cerúndolo (21º del mundo) ante el ruso Andrey Rublev (15º) por 6-3, 7-6 (7/4), 6-3. El mayor de los hermanos Cerúndolo jugará por primera vez unos octavos en Melbourne, igualando su mejor actuación en un 'Grande' (octavos en Roland Garros 2023 y 2024).

Alcaraz a lo grande

Carlos Alcaraz y Corentin Moutet nunca se habían enfrentado y la calidad de ambos hacía pensar en un duelo más igualado. Pero el español demostró pronto que no iba a dar pie a la incertidumbre y finiquitó a su rival francés, 37º del mundo, en apenas dos horas, 6-2, 6-4, 6-1.

Fue el partido número 100 del murciano de 22 años en Grand Slam, y ahora está a cuatro victorias de sumar un séptimo "Grande" en su carrera, y de convertirse en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam (ganar Roland Garros, Wimbledon, US Open y Australia).

La victoria lo lleva a disputar un puesto para cuartos de final contra el estadounidense Tommy Paul, cabeza de serie número 19, que pasó de ronda tras la retirada por lesión de su rival español Alejandro Davidovich Fokina.

"No fue fácil. Para ser sincero, cuando juegas contra alguien como Corentin no sabes qué va a pasar a continuación", dijo el español.

"Así que es muy difícil, ya sabes, afrontar el partido. Pero me lo pasé bien en la cancha. Creo que ambos hicimos grandes golpes, grandes puntos", añadió.

En cuanto a Medvedev, se vio contra las cuerdas, con dos sets en contra y 5-5 en el tercero ante el húngaro Fabian Marozsan (47º).

"Ahí me dije que tenía que soltarme un poco más, que si perdía, perdía. Pero jugué mejor y salí adelante", declaró el ruso tras su victoria 6-7 (5/7), 4-6, 7-5, 6-0, 6-3 en 3 horas y 43 minutos.

Ganador del US Open 2021, Medvedev no pasaba de segunda ronda en Grand Slam desde sus cuartos de final en Flushing Meadows en 2024.

El domingo se enfrentará a Learner Tien (29º).

Sabalenka, Gauff y Medvedev con esfuerzo

Al contrario que su homólogo masculino, Sabalenka se vio en serios problemas ante la austríaca Anastasia Potapova (55ª) antes de imponerse 7-6 (7/4), 7-6 (9/7).

"Ella jugó increíblemente bien, no sé lo que hizo bascular el partido... es mágico", reconoció la bielorrusa, que sólo había cedido nueve juegos en las dos primeras rondas.

La campeona en Melbourne en 2023 y 2024, y finalista el año pasado, se enfrentará el domingo con la canadiense Victoria Mboko (16ª).

La ganadora del Masters 1000 de Montreal se clasificó este viernes a sus 18 años para su primer octavo de final en Grand Slam al derrotar a la danesa Clara Tauson (14ª) 7-6 (7/5), 5-7, 6-3.

La estadounidense Coco Gauff, por su parte, perdió un set contra su compatriota Hailey Baptiste (70ª), aunque terminó imponiéndose 3-6, 6-0, 6-3.

La italiana Jasmine Paolini (8ª) cayó 6-2, 7-6 (7/3) ante la joven estadounidense Iva Jovic (27ª), clasificada con 18 años por primera vez entre las 16 mejores de un Grand Slam, y se medirá con la kazaja Yulia Putintseva (94ª) por un puesto en cuartos de final.