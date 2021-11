Alcaraz: "Jugar la primera vez en Copa Davis no es fácil"

Pablo Carreño: "Estoy listo para ser el número 1"

MADRID, 24 Nov. 2021 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz confesó que es un "sueño" poder disputar por primera vez la Copa Davis, que comienza este jueves, aunque reconoció que "no es fácil" y espera afrontarlo bien gracias a la buena relación que el equipo tiene fuera de las pista.

"Con el equipo que tenemos y la relación que tenemos fuera de pista no tengo tantos nervios, pero intento no pensar mucho en el partido varios días antes para evitarlos. Jugar la primera vez en Copa Davis no es fácil, pero lo afrontaré de la mejor manera posible y el equipo me va a ayudar mucho", reveló Carlos Alcaraz en rueda de prensa.

El tenista, que será en principio el número 2 del equipo español en el torneo, señaló que para él poder jugar este evento es un "sueño hecho realidad". "He visto la Copa Davis desde que era un niño y estoy muy emocionado de estar aquí", reconoció.

"He visto muchas eliminatorias, pero recuerdo cuando fui a Valencia (2018) a ver a Ferrer contra Kohlschreiber, que fue un momento maravilloso y cuando pensé que en algún momento estaría en esa posición", confesó.

Alcaraz, que ha ido progresando en el ranking ATP en este 2021 fulgurante, cree que está haciendo "las cosas bien". "Los resultados han acompañado, pero si no, también me hubiera sentido satisfecho por el trabajo. Me estoy ganando el respeto dentro de pista y me voy dando a conocer en el circuito poco a poco, uno se acostumbra a que la gente te vaya conociendo", se sinceró.

"Todo ha ido muy deprisa, sobre todo en menos de un año, pero no me quita la ilusión de seguir mejorando y creciendo, tengo claro el camino que tengo que coger para cumplir mi sueño", indicó con confianza Alcaraz, actual número 32 del mundo.

El joven recordó su último partido en Madrid, el día de su 18 cumpleaños y ante Rafael Nadal. "Fue un partido que me ayudó mucho. He estado trabajando con la psicóloga, que me ha estado ayudando muchísimo y sin ella no podría estar aquí. De todas las experiencias se aprende, hay que fallar y caerse porque de los momentos malos se aprende y he aprendido. He jugado muchos torneos importantes contra grandes jugadores y en grandes estadios y he aprendido de ello", afirmó.

Por otro lado, el tenista Pablo Carreño expresó su deseo de que Roberto Bautista y Rafa Nadal hubieran podido competir en esas Finales de la Copa Davis, pero ambos están ausentes y le dejan el papel de teórico número uno del equipo capitaneado por Sergi Bruguera.

"Preferiría ser el número dos, porque eso significaría que tendríamos a Roberto o a Rafa, pero estoy listo para ser el número uno", manifestó con seguridad.

Carreño cree que el duelo contra Ecuador, que empieza este viernes en Madrid, va a ser muy importante. "En el grupo tenemos a Rusia, una de las favoritas al título, y eso hace que todos los partidos sean importantes. Será importante ganar esta eliminatoria e intentar hacerlo ganando todos los partidos", manifestó.

"Ecuador esta aquí por algo, ganó a Japón allí, que no es nada fácil, y están más acostumbrados a jugar en altura. Con Emilio Gómez jugué en Indian Wells y al principio no jugó bien del todo y me dio una ventaja, pero aquí son unas condiciones totalmente diferentes y habrá que ir con cuidado", valoró Carreño.

Además, el tenista que logró el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio reconoció que la presea fue "un antes y un después" en su carrera. "Quizá sea uno de los logros mas importantes que he conseguido y te da fuerzas y confianza extras para cualquier competición. Aquí también juegas representando a tu país y, aunque no depende solo de ti, sí puedo tener algo mas de confianza. Ojalá esa experiencia en Tokio me pueda ayudar", concluyó.