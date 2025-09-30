Alcaraz logra en Tokio su 8º título en 2025, pero renuncia a Shanghái

El tenista español Carlos Alcaraz, N.1 del mundo, derrotó este martes por un doble 6-4 al estadounidense Taylor Fritz (N.5) en la final del torneo ATP 500 de Tokio, y sumó su octavo título en 2025, pero poco después anunció su renuncia al Masters 1000 de Shanghái la próxima semana por "problemas físicos".

"Siento tener que anunciar que no podré jugar el Masters de Shanghái este año", escribió el español de 22 años, número 1 de la clasificación ATP, en su cuenta de Instagram.

"Desafortunadamente, estoy sufriendo unos problemas físicos y tras hablarlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperar", añadió Alcaraz.

"Espero ver a mis fans chinos el próximo año", deseó el tenista, que en su debut en el torneo ATP de Tokio, frente al argentino Sebastián Báez la semana pasada, sufrió un problema en el tobillo izquierdo, que le obligó a jugar el resto de la competición en la capital japonesa con un vendaje.

No obstante, ese problema no fue impedimento para que Alcaraz se impusiera este martes por un doble 6-4 al estadounidense Taylor Fritz y levantar el octavo título de la temporada.

A sus 22 años, Alcaraz suma ya 24 títulos en el circuito ATP, seis de ellos del Grand Slam.

Fritz, de 27 años, que había ganado a Alcaraz hace solo unas semanas en la Laver Cup, un torneo de exhibición por equipos, apenas pudo oponer resistencia, y sólo le hizo un break al español, en el segundo set y cuando el murciano sacaba con 5-2 para cerrar el partido.

Alcaraz jugaba su décima final del año, algo que no lograba ningún tenista desde su compatriota Rafael Nadal en 2017.

"Está siendo mi mejor temporada, sin lugar a dudas", declaró Alcaraz tras el partido, antes de anunciar su renuncia a Shanghái.

"Ocho títulos, diez finales,... Eso muestra lo duro que he trabajado para vivir estos momentos y cumplir mis objetivos. No empecé bien el año, sufrí emocionalmente,... Me siento orgulloso por la forma en que me he recuperado. Toda la gente que me rodea me ha ayudado a estar en esta posición", añadió.

- Aplazado el reencuentro con Sinner -

"Estoy muy feliz por el nivel de juego que he tenido. La semana no comenzó bien con el tobillo, pero estoy feliz por la forma en que he podido recuperarme", insistió.

Tras su victoria hace un mes en la final del US Open ante Jannik Sinner, arrebató al italiano la primera posición del ranking.

El italiano disputará el miércoles la final del ATP 500 de Pekín, frente al estadounidense Learner Tien.

Ambos deberían haberse reencontrado en Shanghái, pero la baja de Alcaraz aplaza el eventual encuentro entre los dos mejores tenistas de la actualidad seguramente al Masters 1000 de París, que se disputará del 27 de octubre al 2 de noviembre.

