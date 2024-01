Pese a sus éxitos dentro de la cancha, la carrera del joven Carlos Alcaraz ya se ha visto afectada por varias lesiones, lo que ha llevado al español a cambiar de hábitos cuando no compite, con el fin de progresar como tenista y tratar de permanecer en la cumbre durante varios años.

Su entrenador, Juan Carlos Ferrero, exnúmero 1 mundial, ya lanzó un aviso el pasado mes de noviembre: "Si quiere ser el mejor tiene que actuar como el mejor, ser profesional todo el año".

Sin llegarlo a decir abiertamente, Ferrero se refería a la vida que llevaba Alcaraz fuera de las pistas, que no siempre parecía corresponderse con la de un deportista de alto nivel, sino con la de un chico de 20 años.

Aunque Alcaraz ya ha demostrado su nivel, con dos títulos del Grand Slam (US Open-2022 y Wimbledon-2023), su corta carrera ya se ha visto afectada por varias lesiones, que por ejemplo le impidieron jugar el Abierto de Australia el año pasado, y repercutieron en sus resultados tras la coronación en el All England Club de Londres.

- "He hecho las cosas bastante mejor" -

'Carlitos' parece haber aprendido la lección: "Ya dije que también tenía que mejorar muchísimas cosas fuera de pista y esta pretemporada, este diciembre, lo he mejorado. Fuera de la pista he hecho las cosas bastante mejor, lo cual hace que físicamente me encuentre mucho mejor", dijo el martes tras ganar al francés Richard Gasquet en primera ronda de Australia.

"Y esos problemas que tuve a principio del año pasado también me ayudan a saber qué tengo que hacer mejor de cara a este año, de cómo tengo que trabajar, de cómo tengo que descansar, comer, de cómo tengo que hacer las cosas fuera de la pista", añadió.

"Así que intentaremos hacerlo lo mejor posible, todo lo que esté en nuestra mano para que estemos bien físicamente durante todo el año", insistió Alcaraz, en lo que parecía una respuesta a Ferrero, quien curiosamente no está con su discípulo en Melbourne, convaleciente de una reciente operación.

Ferrero, incluso, le llegó a comparar con el actual número 1 del mundo, Novak Djokovic, tras perder contra el serbio en el Masters, en noviembre: "A nivel mental hay que estar un poco más preparados. En ese aspecto, Djokovic nos saca ventaja".

"Tiene que acostumbrarse al hecho de que si juegas a un nivel tan alto, cada semana tienes la exigencia de ganar, de jugar contra los mejores y esa exigencia, a veces, te lleva al límite del cansancio mental, que es lo que le ha pasado al final de temporada", argumentó.

- Australia, reto del "nuevo" Alcaraz -

Alcaraz se presentó en Melbourne Park sin haber disputado un solo torneo esta temporada. Cambió la competición por una mejor preparación, tanto en distintos aspectos de su juego como en sus hábitos cotidianos.

Australia se presenta como una buena prueba de fuego para comprobar el estado de este "nuevo" Alcaraz. Tras superar sin mayores dificultades al veterano Gasquet, el viernes disputará su partido de segunda ronda frente al italiano Lorenzo Sonego, quien ya venció al español en el único duelo hasta el momento entre ambos, en Cincinnati en 2021.

Claro que, desde entonces, el español ha progresado mucho como tenista, lo que le llevó a ser en el tenista más joven en alcanzar el número 1 del ranking ATP, el único en hacerlo antes de cumplir 19 años, y romper muchos otros récords de precocidad.

Si logra centrarse fuera de las canchas, 'Carlitos' está llamado a dominar el circuito en la próxima década.

