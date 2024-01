Con una demostración coronada con un 'rosco' en el tercer set, Carlos Alcaraz (2º ATP) selló su pase a los cuartos del Abierto de Australia por primera vez en su carrera, este lunes ante Miomir Kecmanovic (60º), y se cita por las semifinales con Alexander Zverev (6º).

"¿Qué te ha salido bien?", le preguntó a pie de pista en la Rod Laver Arena el antiguo jugador Jim Courier. "¡Todo!", respondió Carlitos. "He hecho prácticamente todo de manera perfecta. Me siento cada vez mejor, cada día, espero que continúe", añadió tras una hoja perfecta: 6-4, 6-4 y 6-0 en una hora y 49 minutos.

Doble ganador de Grand Slam (US Open 2022 y Wimbledon 2023) con 20 años, el Abierto de Australia era el único grande en el que Alcaraz, que no participó en la pasada edición por lesión, no había alcanzado los cuartos (segunda ronda en 2021 y tercera en 2022).

"Lo puse al límite en cada bola, en cada punto, él había jugado muchos partidos duros antes, por lo que probablemente no estaba al 100%", señaló el español, que firmó 43 ganadores y aprovechó cinco de sus nueve bolas de 'break' para certificar un triunfo con un tercer set en el que se mostró pletórico de confianza.

- Medvedev se cita con Hurkacz -

El español jugará el miércoles con Zverev, superviviente en una dura batalla a cinco sets contra Cameron Norrie (22º); 7-5, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6 (10/3) en cuatro horas.

'Sasha', que disputará los cuartos de un grande por 11ª ocasión, todavía en busca de un primer título, ha ganado a Alcaraz en cuatro de sus siete partidos, el último en la fase de grupos del Masters, el noviembre.

Apoyado en su saque, basó su triunfo en la potencia, marcando finalmente la diferencia en un 'super tie-break' en el que no encontró rival. Fue el segundo que disputaba el alemán tras la segunda ronda, cuando sufrió hasta el final frente al eslovaco Lukas Klein (163º).

También avanzó a la antepenúltima ronda el número tres Daniil Medvedev, poniendo fin a la aventura del portugués Nuno Borges (69º); 6-3, 7-6 (7/4), 5-7 y 6-1.

"Sé lo que valgo, sé lo bien que puedo jugar", dijo Medvedev, finalista en 2021 y 2022, cuando perdió ante Novak Djokovic y Rafael Nadal. "Borges me hizo correr en el tercer set y por eso fallé demasiado, estaba bastante muerto para ser sincero. En el cuarto set conseguí subir mis niveles de energía", añadió.

Medvedev se enfrentará al polaco Hubert Hurkacz (9º), que anuló a una de las sorpresas del torneo, el francés Arthur Cazaux (122º); 7-6 (8/6), 7-6 (7/3) y 6-4.

- Tres 'novatas' pisan fuerte -

En categoría femenina Anna Kalinskaya (75º) alcanzó por primera vez los cuartos de un Grand Slam al batir a la italiana Jasmine Paolini (31ª) por 6-4 y 6-2. La jugadora rusa no había superado nunca la segunda ronda en un 'grande' hasta su explosión de este año en Melbourne.

Su rival será la china Qinwen Zheng (15ª), que no dejó ninguna opción a la francesa Océane Dodin (95ª); 6-0 y 6-3.

En la misma mitad del cuadro se enfrentarán en cuartos otras dos 'novatas', la checa Linda Noskova (50ª) y la ucraniana Dayana Yastremska (93ª), procedente de la clasificación.

Noskova, que sorprendió a la número 1 mundial Iga Swiatek en la ronda precedente, se benefició del abandono de Elina Svitolina (23ª), con la parte baja de la espalda "completamente bloqueada" después de solo tres juegos.

Yastremska, procedente de la clasificación, batió a la bielorrusa Victoria Azarenka (22ª), doble ganadora en Australia (2012 y 2013), 7-6 (8/6) y 6-4.

Es/pm/avl