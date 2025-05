Alcaraz mete la directa en Roma, Sabalenka y Zverev calan en cuartos

Una plaza en semifinales y el N.2 del mundo asegurado: Carlos Alcaraz no perdió el tiempo este miércoles en Roma, clasificándose entre los cuatro mejores horas antes del adiós del vigente campeón Alexander Zverev y de la sorprendente eliminación de la N.1 del mundo Aryna Sabalenka.

Eficaz ante un rival que siempre le da problemas, Alcaraz (N.3) se clasificó para las semifinales del Masters 1000 de Roma tras ganar por un doble 6-4 al británico Jack Draper (N.5) en el Foro Itálico de la capital italiana.

Su rival por un puesto en la final será el italiano Lorenzo Musetti (9º), verdugo del N.2 del mundo Zverev por 7-6 (7/1), 6-4.

La victoria tiene además premio doble, ya que asegura a Alcaraz recuperar el segundo puesto de la clasificación ATP, en detrimento del alemán Zverev, por lo que será el segundo cabeza de serie en Roland Garros y evitará así el enfrentarse al N.1, el italiano Jannik Sinner, antes de una hipotética final sobre la tierra batida parisina.

Tras el despliegue físico y los altibajos en el juego mostrados el martes ante el ruso Karen Khachanov, el español mostró una versión mejorada este miércoles.

"Estoy muy contento de la manera en la que empecé el partido, sabiendo cómo fue en Indian Wells, que fue muy difícil para mí lidiar con los nervios", admitió Alcaraz tras el partido.

"Creo que hoy lo he afrontado de otra manera, de lo cual estoy muy orgulloso. Sobre todo, el juego que he hecho, con muchísima confianza durante todo el partido, jugando con los golpes y con las cosas que me gusta jugar, sin darle mucha importancia al resultado", analizó.

- Segundo cabeza de serie en París -

Ante un rival que le había ganado en dos de las cinco veces que se habían enfrentado anteriormente, la última de ellas en marzo en Indian Wells, Alcaraz se mostró irresistible en el primer set, pese a que Draper se puso por delante tras romper el servicio del español en el sexto juego.

La respuesta de Alcaraz, 22 años, fue contundente: cuatro juegos consecutivos y primer set en el marcador.

La segunda manga comenzó con otro quiebre del murciano, pero el siguiente juego, larguísimo, lo ganó un Draper que se aferró al partido hasta que volvió a ceder su servicio en el noveno juego y Alcaraz no perdonó para cerrar el partido tras una hora y 37 minutos de juego.

El español se mostró con mucha confianza, conectando 24 puntos ganadores (por solo 8 del rival), aunque esa asunción de riesgos le llevó también a cometer más faltas (29 a 17).

- Gauff y Zheng también siguen -

También este miércoles, el noruego Casper Ruud (N.7) logró el pase a cuartos tras superar al español Jaume Munar (N.66) por 6-3 y 6-4 en un partido que no pudo disputarse la víspera.

En categoría femenina, la estadounidense Coco Gauff (N.3) se metió en semifinales tras imponerse 6-4 y 7-6 (7/5) a la rusa Mirra Andreeva (N.7).

Campeona a comienzos de mayo del WTA 1000 de Madrid, la N.1 del mundo, Aryna Sabalenka, cayó eliminada en cuartos de final a manos de la china Zheng Qinwen (8ª).

La china se medirá en semifinales con Coco Gauff.

Zheng, de 22 años, alcanza las semifinales en el Foro Itálico por primera vez en su joven carrera.

A unos días del inicio de Roland Garros (25 de mayo-8 de junio), logró su primera victoria en siete duelos contra Sabalenka, después de haber perdido los seis primeros, todos ellos sobre superficie dura.

Finalista en Roma el año pasado, la bielorrusa venía de cosechar su tercer título en Madrid (2021, 2023, 2025).

Finalista del Abierto de Australia y las WTA Finals en 2024, la presente temporada está siendo más discreta para Zheng.

Sus mejores resultados antes del miércoles fueron tres cuartos de final, en el WTA 1000 de Indian Wells y Miami (duro) y en el WTA 500 de Charleston (tierra batida).

jr/mcd/jvb/iga/cl