Alcaraz no estará en la Copa Davis por "fatiga muscular y mental"

Carlos Alcaraz, N.1 del mundo y flamante campeón del US Open el domingo, se perderá por "fatiga muscular y mental" el duelo de Copa Davis ante Dinamarca, este fin de semana en Marbella (sur de España), anunció este lunes la Federación Española de Tenis.

Según la RFET, Alcaraz, que este lunes recuperó el número 1 mundial, adujo "fatiga muscular y mental" tras derrotar el domingo al italiano Jannik Sinner en la final de Nueva York.

Alejandro Davidovich (20º ATP) tampoco estará por "cansancio" en el grupo capitaneado por David Ferrer para enfrentarse a los daneses en Marbella, sobre tierra batida los días 13 y 14 de septiembre, en busca de la clasificación a la Final 8 de la Davis.

Jaume Munar (37º), Roberto Carballés (109º), Pablo Carreño (123º), Pedro Martínez (67), y el campeón de dobles del US Open Marcell Granollers -junto con el argentino Horacio Zeballos- conformarán el equipo español.

