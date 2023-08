NUEVA YORK (AP) — La primera prueba de Carlos Alcaraz como campeón defensor del Abierto de Estados Unidos fue muy breve.

El precoz astro español avanzó a la segunda ronda con un esfuerzo mínimo la noche del martes, cuando su rival Dominik Koepfer abandonó al ir perdiendo 6-2, 3-2 tras doblarse el tobillo izquierdo en el octavo punto.

Aunque recibió tratamiento y procuró seguir, el alemán cojeó visiblemente y acabó tirando la toalla.

“No es la mejor manera de ganar un partido”, dijo el español. “A mí me gustan las duras batallas... Es una pena que haya terminado de esa manera".

En la entrevista a pie de cancha en el estadio Arthur Ashe, Alcaraz trató de ofrecer otro tipo de entretenimiento a un público que acepTó una función tan corta: Cantó unas cuantas estrofas de "Vagabundo", el éxito del colombiano Sebastián Yatra que estaba presente.

“Lo hemos intentado. No ha sido lo mejor en el mundo, pero algo le hemos hecho disfrutar”, dijo Alcaraz.

El Ashe fue el escenario donde el año pasado Alcaraz alzó su primer trofeo y se convirtió — con 19 años — en el tenista más joven en alcanzar el número 1 del tenis mundial.

Nadie ha podido repetir como campeón del cuadro masculino en Flushing Meadows desde que Roger Federer lo hizo al encadenar los títulos entre 2004-2008, parte de la colección de 20 de la leyenda suiza.

“No pienso en defender el título. No pienso en que fui el campeón el año pasado”, dijo Alcaraz. “Me centro en recuperar el nivel del año pasado, de hacer las mismas cosas del año pasado... Intento alejar toda la presión que la gente me pone por ser el campeón defensor”.

Pase lo que pase en las próximas dos semanas, Alcaraz ya no será el número uno. Novak Djokovic, su gran rival, aseguró volver la cima con su debut triunfal la noche previa. Dado que no disputó el torneo del año pasado y no tiene que defender puntos, a Djokovic le bastaba con alcanzar la segunda ronda.

Alcaraz quiere recuperar ese sitial “lo más pronto posible”.

“Novak y yo estamos teniendo una bonita batalla por el número uno”, señaló Alcaraz. “Sabía que él lo iba a recuperar tras el US Open. La temporada tiene mucho torneos en lo que resta de temporada. Intentaré recuperarlo antes que se acabe el año”.

Daniil Medvedev quiere que se sepa algo en este US Open. La discusión sobre el título no debe circunscribirse únicamente a Alcaraz y Djokovic.

El campeón del torneo en 2021 avanzó arrolladoramente a la segunda ronda tras despachar 6-1, 6-1, 6-0 al húngaro Attila Balázs.

Al día siguiente que Djokovic se impuso fácilmente en su retorno al US Open, el ruso Medvedev también estuvo intratable en el Ashe, donde abrumó al astro serbio en la final de 2021 para impedirle ser el primer hombre en completar el Grand Slam en un mismo año desde 1969.

Hace algo más de un mes, Alcaraz venció a Djokovic para consagrarse campeón de Wimbledon. El español se desquitó de una derrota ante Djokovic en las semifinales de Roland Garros, donde el serbio acabó conquistando su 23er título de Grand Slam y quedó como dueño del récord absoluto entre los hombres. En la antesala al US Open, Djokovic volvió a derrotar a Alcaraz en la final del Masters de Cincinnati.

“Sabemos que Carlos y Novak son los jugadores más importantes en este momento”, dijo el tercer cabeza de serie. "Pero ellos también tienen que ganar sus partidos para encontrarse conmigo, si es que yo llego. Funciona igual para mí. Lo más importante es ir paso a paso, pero no hay darle vueltas: Carlos y Novak son los dos referentes, los grandes favoritos”.

Ons Jabeur, la quinta preclasificada que perdió la final del año pasado ante Iga Swiatek, ganó una feroz batalla frente a la colombiana Camila Osorio, imponiéndose 7-5, 7-6 (4).

Abajo 5-4 en el primer set, la tunecina pidió una pausa para recibir tratamiento tras vérsele toser y soplarse la nariz en el estadio Louis Armstrong. Le tomaron la presión y siguió jugando, aunque sus problemas físicos eran evidentes al apoyarse con su raqueta.

“Estaba afiebrada”, dijo Jabeur tras el partido. “Soy asmática. Ha sido un día muy difícil. La verdad es que estuve a punto de retirarme”.

Finalmente cantó victoria tras algo más de dos horas. Jabeur y Osorio se abrazaron en la red durante más de 15 segundos.

“Se disculpó por lo del llamado del médico, cosa que me parece normal”, contó Osorio sobre el momento. "La felicité y le dije que era una guerrera por sacar el partido sintiéndose como se sentía.

Diego Schwartzman pasa por horas bajas, muy lejos del jugador que llegó a abrirse paso entre los 10 primeros del mundo en octubre de 2020 y que alcanzó los cuartos de final del US Open en 2017 y 2019,

El argentino se despidió a las primeras de cambio al sucumbir mansamente 6-3, 6-4, 6-2 ante el francés Arthur Rinderknech.

“No hay análisis posible. Todo fue muy malo”, dijo Schwartzman sobre un partido en el que cometió cinco doble faltas, no consiguió aces y la efectividad de su primer saque fue de 62%. “En Grand Slams debe haber sido, por escándalo, mi peor partido”.

La derrota dejará a Schwartzman fuera de los 125 primeros del ranking por primera vez desde mayo de 2014.

“Fue un partido acorde al año”, añadió el “Peque” refiriéndose a su marca de 9-20 en la temporada. “Había levantado el nivel los últimos dos meses, haciendo tercera ronda de Roland Garros, jugando bien en Wimbledon... pero hoy volví a caer en el nivel y en un montón de aspectos, sobre todo en la concentración”.

Su compatriota Sebastián Báez sorteó su debut con una buena victoria 7-5, 7-5, 6-1 sobre el croata Borna Coric, 27mo preclasificado. Báez había vencido a Coric la semana pasada en el Abierto de Winston-Slam rumbo a la conquista de su tercer título de la temporada.

Tomás Martín Etcheverry, otro argentino y 30mo preclasificado, sobrevivió un duelo de cinco sets al vencer al finlandés Otto Virtanen por 6-3, 6-7 (3), 1-6, 6-4, 7-6 (5).

Andy Murray, el británico que ganó el título del US Open en 2012, cantó victoria en sets corridos, la número 200 en los Slams. Pero el triunfo 6-2, 7-5, 6-3 sobre el francés Corentin Moutet le exprimió durante tres horas

“Fue un partido largo, pero no hubo otro remedio”, dijo Murray, bromeando que el partido fue más corto que varios de los que ha disputado recientemente a sus 36 años.