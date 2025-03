Alcaraz pasa a la cuarta ronda de indian wells tras derrotar a shapovalov

11 mar (Reuters) - Carlos Alcaraz mantiene viva su campaña para conquistar su tercer título consecutivo en el Indian Wells con una victoria contundente de 6-2 y 6-4 contra el canadiense Denis Shapovalov en la tercera ronda el lunes. El español, segundo cabeza de serie, nunca vio en peligro su clasificación, ya que ganó los cinco primeros juegos, con más de 10 golpes ganadores solo en el primer set, mientras que Shapovalov —que venía de ganar con confianza en Dallas— tenía dificultades para encontrar su intensidad habitual. El cuatro veces ganador de torneos de Grand Slam no se enfrentó en ningún momento a una rotura de servicio en un segundo set casi impecable. En el último juego de la manga, Alcaraz no perdió ningún punto, sentenciando así la contienda en menos de 90 minutos con un poderoso remate por encima de la cabeza.

Se enfrentará al ganador del partido entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el francés Gael Monfils.

"Al principio del partido sabía que tenía que estar muy concentrado. Tenía que empezar el partido muy fuerte, sabiendo que iba a ser una batalla muy dura", dijo Alcaraz. Alcaraz quiere convertirse en el tercer hombre que consiga un "three-peat" —tres títulos consecutivos de un mismo campeonato— en este torneo de la serie Masters 1000, tras el gran Roger Federer, ya retirado, y el ex número uno Novak Djokovic, que cayó eliminado en segunda ronda.

"Estoy muy contento de mi actuación de hoy, de todo lo que he hecho", dijo Alcaraz. "Hay un par de cosas tengo que mejorar, pero estoy muy contento". La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se sirvió de su potente saque para derrotar a la italiana Lucia Bronzetti por 6-1 y 6-2, mostrando su mejor forma en el torneo después de caer eliminada en el Abierto de Qatar y en Dubái. Sabalenka tardó poco en sentirse cómodo, ya que arrasó en el primer set y se recuperó rápidamente tras perder su servicio al principio del segundo. Ahora se enfrentará a la británica Sonay Kartal, repescada tras la retirada de otra tenista. "No ha sido tan fácil como parece. Las condiciones eran duras, pero estoy contenta por cómo lo he gestionado", dijo.

(Información de Amy Tennery en Nueva York; rdición de Muralikumar Anantharaman y Stephen Coates; edición en español de Jorge Ollero Castela)