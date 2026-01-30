Alcaraz pasa a la final del Abierto de Australia al ganar a Zverev en más de cinco horas

Otro partido de Carlos Alcaraz para la historia: la estrella española, número 1 del tenis, accedió a su primera final en el Abierto de Australia tras ganar el viernes en una memorable semifinal de 5 horas y 27 minutos al alemán Alexander Zverev (N.3) por 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) y 7-5

El español de 22 años, que llegó a vomitar y tener calambres por el gran esfuerzo, perdía por 5-3 en un momento dado del último set pero protagonizó una impresionante reacción, y el domingo buscará el título en Melbourne ante el italiano Jannik Sinner (N.2) o el serbio Novak Djokovic (N.4)