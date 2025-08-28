Alcaraz pasa a la tercera ronda del Abierto de EEUU tras imponerse a Bellucci

Por Simon Jennings

NUEVA YORK, 28 ago (Reuters) - Carlos Alcaraz se clasificó el miércoles para la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos con una dominante victoria por 6-1, 6-0 y 6-3 sobre el italiano Mattia Bellucci, admitiendo después que los recuerdos de la sorprendente eliminación en segunda ronda del año pasado pesaban en su mente.

El español rompió el saque de su rival siete veces sin sufrir ni un solo punto de rotura en el primer partido de la sesión vespertina en el estadio Arthur Ashe, con 32 golpes ganadores y ganando el 86% de sus primeros saques.

Alcaraz, segundo cabeza de serie y campeón en 2022, se aseguró de que no se repitiera su temprano abandono del año pasado, marcando la pauta al romper a Bellucci dos veces al comienzo del primer set, mostrando su potente derecha y sus voleas afiladas.

"He jugado muy bien desde el principio hasta la última bola", dijo Alcaraz en su entrevista en la pista. "Conozco el nivel de Mattia y hoy no era su día. He intentado aprovechar sus errores, tratando de estar en el partido y conseguir un buen ritmo".

El italiano recibió la ovación del público cuando se puso en ventaja para evitar un rosco en el primer set, pero nada impidió que Alcaraz le endosara un impecable 6-0 en el segundo.

A Bellucci le costó encontrar el ritmo ante la agresividad del murciano desde la línea de fondo.

Después, Alcaraz dijo que su derrota en sets corridos ante Botic van de Zandschulp en la misma fase el año pasado le había estado rondando por la cabeza.

"Si soy sincero, pensé en el año pasado cuando entré en la pista. Algunos malos pensamientos", dijo. "Estaba nervioso por ello, como pensando, vale, no quiero hacer lo mismo que el año pasado, perder en segunda ronda".

"Creo que hoy he jugado un partido muy sólido. Me fijé algunos objetivos al principio del partido y creo que lo hice bastante bien".

"Hay algunas cosas que tengo que mejorar y que no hice tan bien como quería, pero en general (estoy) muy contento".

Alcaraz marcó la victoria con la misma celebración de "swing" de golf que produjo después de su victoria en la ronda inicial sobre Riley Opelka, donde fue observado por el cinco veces campeón de major Rory McIlroy. "Este año estoy mejorando con la raqueta de tenis", dijo Alcaraz. "Tengo que decirlo. Sí, lo hice en la primera ronda porque Rory estaba allí y creo que lo tengo controlado".

El próximo encuentro para Alcaraz será en tercera ronda contra el italiano Luciano Darderi. (Información de Simon Jennings en Nueva York; edición de Peter Rutherford; editado en español por Patrycja Dobrowolska)