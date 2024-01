En su estreno en el Abierto de Australia, el español Carlos Alcaraz (N.2) pasó como un ciclón, llevándose por delante al francés Richard Gasquet, al que derrotó en tres sets, en una jornada en la que también debutaron dos de las favoritas en el cuadro femenino, Iga Swiatek y Elena Rybakina, con sendas sufridas victorias.

Con una camiseta sin mangas, recordando sus primeros tiempos en el circuito, Alcaraz aguantó el empuje del veterano Gasquet (37 años) para llevarse el primer set en el 'tie-break' (7/5) en una hora y 13 minutos de juego.

Fue casi el mismo tiempo que Alcaraz, ya con Gasquet entregado, tardó en cerrar el partido ganando las dos siguientes mangas por 6-1 y 6-2.

"Siempre es fantástico jugar en Australia, es la tercera vez que juego aquí. No logré grandes resultados cuando vine, pero siempre he disfrutado. Me siento genial jugando aquí. Richard ha jugado bien, pero en cada set he logrado jugar mejor. Al final he conseguido hacer un gran tenis", destacó el joven murciano, de 20 años.

Tras perderse la pasada edición por una lesión, Alcaraz se medirá en segunda ronda al indio Sumit Nagal, que se impuso al kazajo Alexander Bublik (N.31) por 6-4, 6-2 y 7-6 (7/5).

- Dificultades para la N.1 -

Alcaraz, que tiene como mejor resultado en Melbourne la tercera ronda alcanzada en 2022, busca su primer título en el Abierto de Australia, que sería su tercer Grand Slam tras el US Open de 2022 y Wimbledon en 2023.

Antes, la polaca Swiatek, N.1 de la WTA, superó en sets corridos a la excampeona del Abierto de Australia Sofia Kenin, por 7-6 (7/2), 6-2 después de una hora y 51 minutos, en medio del calor reinante en el Rod Laver Arena.

El duelo fue una reedición de la final del Roland Garros de 2020 que quedó en manos de la polaca, siendo el primer choque entre ambas desde ese juego decisivo.

Estoy "feliz, no es fácil jugar el primer partido, especialmente el primer Grand Slam de la temporada", dijo Swiatek, dueña de tres títulos de Roland Garros y una corona en el US Open.

En segunda ronda, Swiatek se medirá a la finalista de Melbourne Park de 2022, Danielle Collins, quien venció a la alemana Angelique Kerber en tres sets 6-2, 3-6, 6-1.

Más tarde le tocó el turno a Rybakina, que tenía una rival muy complicada para una primera ronda: la veterana checa Karolina Pliskova, exnúmero 1 mundial y doble finalista de un Grand Slam (US Open en 2016 y Wimbledon en 2021).

La jugadora kazaja, 24 años y N.3 del ranking, dejó escapar tres bolas de set y luego superar un 3-6 adverso en el tie-break para apuntarse la primera manga y despejar el camino a la victoria, con un marcador de 7-6 ((8/6) y 6-4.

En segunda ronda, la ganadora de Wimbledon en 2022 se enfrentará a la rusa Anna Blinkova (N.57), que eliminó este martes a la española Cristina Bucsa (6-2 y 6-4).

- Ruud por la vía rápida -

En el cuadro masculino tampoco hubo sorpresas destacadas y los principales cabezas de serie superaron el primer escollo, aunque varios de ellos, como el alemán Alexander Zverev (N.6), el danés Holger Rune (N.8) y el búlgaro Grigor Dimitrov (N.13) cedieron un set en sus respectivos partidos.

Zverev saltó a la pista apenas unas horas después de que un tribunal de Berlín confirmara que el tenista de 26 años será juzgado a partir del 31 de mayo por un caso de supuesta violencia conyugal contra la que fuera su novia y también tenista, Olga Sharypova, en 2020.

Más fácil lo tuvo el noruego Casper Ruud (N.11 y triple finalista de un Grand Slam), que solo cedió cinco juegos ante el veterano español Albert Ramos, a quien derrotó por 6-1, 6-3 y 6-1.

Otro español, Bernabé Zapata, también se despidió a las primeras de cambio tras caer en tres sets ante el checo Jirí Lehecka (N.32), e igual camino siguió el peruano Juan Pablo Varillas, perdiendo por 3-0 frente al británico Cameron Norrie (N.19).

Una de las imágenes de la jornada la dejó el británico Jack Draper, que vomitó en la pista tras deshacerse del estadounidense Marcos Giron en un durísimo partido que se decidió en cinco sets tras más de tres horas de partido bajo un calor sofocante.

El tenista británico, de 22 años, lo atribuyó sin embargo al estrés y la ansiedad ante una situación de presión.

"Me costaba respirar y me faltaba el oxígeno", explicó Draper, quien aseguró que buscará ayuda para saber gestionar este tipo de situaciones.

bur-mcd/avl/an