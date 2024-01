El español Carlos Alcaraz, número dos mundial, alcanzó por primera vez los cuartos del Abierto de Australia este lunes al batir con gran autoridad al serbio Miomir Kecmanovic (60º); 6-4, 6-4 y 6-0, y jugará por un puesto en semifinales con Alexander Zverev (6º).

Doble ganador de Grand Slam (US Open 2022 y Wimbledon 2023) con 20 años, el Abierto de Australia era el único grande en el que Alcaraz, que no participó en la pasada edición por lesión, no había alcanzado los cuartos de final (segunda ronda en 2021 y tercera en 2022).

Este lunes desplegó su mejor tenis para superar a Kecmanovic en una hora y 49 minutos.

¿Qué te ha salido bien?, le preguntó a pie de pista en la Rod Laver Arena el antiguo jugador Jim Courier. "¡Todo!", respondió Carlitos. "He hecho prácticamente todo de manera perfecta. Me siento cada vez mejor cada día, espero que continúe", añadió.

En cuartos Alcaraz chocará con Zverev, que salió victorioso de una dura batalla a cinco sets con Cameron Norrie (22º); 7-5, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6 (10/3).

Es/pm