Alcaraz, "celoso" por la ausencia de federer en el palco en su victoria ante chardy

Por Martyn Herman

LONDRES, 4 jul (Reuters) - Carlos Alcaraz tuvo un comienzo casi perfecto en su b√ļsqueda del t√≠tulo de Wimbledon el martes, pero le falt√≥ solo una cosa: la presencia de Roger Federer en las gradas de la Pista Uno para que pudiera verlo.

El suizo, ocho veces campeón, fue el invitado de honor en el palco real de la Pista Central mientras Alcaraz despachaba al francés Jeremy Chardy por 6-0 6-2 7-5 en la otra cancha.

Si Federer hubiera estado presente, seguramente habría quedado impresionado por la ferocidad del juego del primer cabeza de serie, que logró 25 golpes ganadores desde la línea de fondo en poco menos de dos horas.

"Tengo un poco de celos, entre comillas, de que no haya estado en mi partido. He visto que estaba por Wimbledon cuando he mirado el m√≥vil al acabar el partido", dijo a la prensa el espa√Īol, que a pesar de rezumar confianza en la pista sigue siendo extremadamente humilde fuera de ella.

"Quiero que Roger Federer vea uno de mis partidos, obviamente. Me gustaría hablar un poco con él. Para mí sería increíble. Espero verle más de una vez", agregó.

No est√° claro cu√°nto tiempo se quedar√° en Londres el retirado Federer, pero si se queda, seguramente querr√° ver en la pista al hombre al que se etiqueta como el futuro del tenis masculino.

El transalpino tardó hasta su quinta participación en proclamarse campeón de Wimbledon en 2003, pero Alcaraz no quiso restar importancia a sus posibilidades de ganar el título en su tercer intento.

"Tengo mucha confianza ahora mismo. El principal objetivo para mí este torneo es ganar, ganarlo", dijo el murciano, que acabó con Chardy con un décimo ace.

El campe√≥n del Abierto de Estados Unidos, que regres√≥ al n√ļmero uno del mundo tras ganar el t√≠tulo de Queen's en el que era s√≥lo su tercer evento sobre hierba, super√≥ el set inicial en 20 minutos con el p√ļblico boquiabierto ante la potencia de sus golpes.

En el tercero, sin embargo, sufri√≥ un lapsus que ofreci√≥ a Chardy, de 36 a√Īos, la oportunidad de prolongar el que era el √ļltimo partido de su larga carrera. Sin embargo, se centr√≥ r√°pidamente, tras ir perdiendo por 4-2 con un juego de servicio descuidado, y se alz√≥ con la victoria.

Aunque es el primer cabeza de serie, Novak Djokovic sigue siendo el favorito en su intento por lograr un octavo t√≠tulo en Wimbledon, todo un r√©cord, sobre todo tras vencer al espa√Īol en las semifinales de Francia, en las que Alcaraz sufri√≥ calambres en el cuerpo causados por el estr√©s de jugar contra el serbio.

A la pregunta de si le preocupaba jugar de nuevo con Djokovic, quiz√°s en la final de Wimbledon la semana que viene, respondi√≥: "Creo que aprend√≠ mucho de ese partido para la pr√≥xima vez que me enfrente a Novak". "Va a ser diferente para m√≠. Voy a manejar la presi√≥n mejor que en la semifinal del Abierto de Francia", a√Īadi√≥. (Reporte de Martyn Herman; Editado en espa√Īol por Ra√ļl Cort√©s Fern√°ndez)

