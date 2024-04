Alcaraz: "Me ha sorprendido mi nivel, pero a la mínima molestia en el antebrazo dudo que pueda seguir"

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró que se había sentido "muy bien" y que le había "sorprendido" el nivel ofrecido en su estreno este viernes en el Mutua Madrid Open pese a llevar más de un mes sin jugar, pero también dejó claro que es cauto y que "a la mínima molestia en el antebrazo" no cree que pueda seguir.

"Me he sentido muy bien en la pista y en el antebrazo no he notado nada. Aunque no quiera, está rondando en mi cabeza si lo voy a notar en cada golpe de derecha o cuando voy forzado, pero he dado un gran nivel y me ha sorprendido. Lo principal era cómo iba a sentirme y si iba a notar el antebrazo", señaló Alcaraz en rueda de prensa.

El murciano confesó que "va en contra" de su estilo el jugar con el 'drive' tan controlado como lo hizo en este partido. "Me gusta pegar cada vez más fuerte y ahora tengo que jugar más relajado aunque vaya en contra de mi esencia porque me preocupa más notar el antebrazo. Prefiero jugar más relajado que en muchísimos aspectos me ayuda que apretar más de la cuenta y me perjudique", advirtió.

Sobre sus opciones en el torneo, tiene claro que va "partido a partido" y que es cauto. "Cada vez que entre en la pista quiero ganar, pero lo importante es no notarme nada en el antebrazo porque a la mínima dudo que pueda seguir", apuntó.

"Tengo que intentar disfrutar en la pista y si me siento bien luego viene el juego y los resultados. Me mantengo en que quiero seguir sumando horas de competición sin sentir molestias en el antebrazo", añadió el tenista de El Palmar.

Este confirmó que fue "este jueves" cuando decidió que iba a jugar el torneo. "Venía sin entrenamiento y cuando entrené para ver si podía ir a Barcelona di tres pasos para atrás y no jugué. No cogí la raqueta hasta este lunes que vine a Madrid, sin saber que iba a pasar. Fui entrenando cada vez con más intensidad y vi que no lo iba notando. El jueves hice un set con Medvedev, no noté nada y vi que estaba preparado para jugar", advirtió.

De todos modos Alcaraz salió a jugar con una protección en el antebrazo. "Mi fisio me dice que me la ponga y me la pongo, no me ha explicado en qué me ayuda, yo confío plenamente en él y yo obedezco", indicó sobre esta malla. "Ya jugué en Wimbledon con ella y luego me la quité, no hay ninguna superstición. Cuando esté bien me la quitaré", añadió.

También habló de la altura de Madrid, un aspecto que le viene "bien". "He jugado en Madrid muchos años, desde que era pequeño, y cada vez que vengo me siento muy cómodo. Para mi estilo de juego se ajusta muy bien y luego jugar en casa siempre es mas especial, da una energía positiva y quieres hacerlo lo mejor posible, eso ayuda y es un extra", reconoció.

Su siguiente rival será el brasileño Thiago Seyboth Wild, un jugador del que conoce su "capacidad". "Juega muy bien, agresivo, tiene buenos tiros y ha ganado a gente buena como Musetti, eso quiere decir del nivel que tiene, sobre todo en tierra", advirtió.

Finalmente, dejó claro que no se quiere "imaginar todavía" el adiós de Rafa Nadal "como todo fan" del tenista balear y "del tenis". "Quiero disfrutar lo máximo posible que entre en una pista y pueda competir, que es lo que él quiere y lo que le ilusiona y por lo que está trabajando cada día. Todas las veces que pueda hacerlo voy a estar ahí para disfrutarlo, no hay que pensar en el más allá, en si se retira, vamos a vivir el momento", solicitó.