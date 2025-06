Alcaraz-Raducanu jugarán dobles mixtos en el US Open

¿Se imagina a Carlos Alcaraz y Emma Raducanu compitiendo juntos por un trofeo de Grand Slam? ¿Qué tal Madison Keys y Frances Tiafoe como dúo? ¿Iga Swiatek junto a Casper Ruud? ¿O Naomi Osaka con Nick Kyrgios?

Todos ellos están entre las duplas de renombre que aparecieron el martes en la lista preliminar del reinventado torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, que se llevará a cabo el 19 y 20 de agosto, antes de que comience la competencia de individuales el 24 de agosto.

Diez de las 11 mejores mujeres en el ranking de individuales de la WTA —Coco Gauff, quien acaba de conquistar el Abierto de Francia para su segundo título de Grand Slam, es la única que falta— y 10 de los 11 mejores hombres en el circuito ATP, incluyendo al número uno Jannik Sinner y Novak Djokovic, campeón de 24 grandes, se registraron para competir por el premio de US$1 millón que se dividirá entre los ganadores, un aumento de 800.000 con respecto al año pasado.

"Observa el grupo que tenemos", dijo Stacey Allaster, quien cumple su último año como directora del torneo del US Open. "Será fantástico para los aficionados".

Sabalenka-Dimitrov, Sinner-Navarro, Djokovic-Danilovic juntos para el US Open

Otros en la lista del martes: Sinner y Emma Navarro, Djokovic y Olga Danilovic, Zheng Qinwen y Jack Draper, Jasmine Paolini y Lorenzo Musetti, Jessica Pegula y Tommy Paul, Mirra Andreeva y Daniil Medvedev, Elena Rybakina y Taylor Fritz, Aryna Sabalenka y Grigor Dimitrov, Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas, Belinda Bencic y Alexander Zverev, Taylor Townsend y Ben Shelton, y Sara Errani y Andrea Vavassori, campeones de dobles mixtos del US Open 2024.

Es un grupo lleno de estrellas que está muy lejos de la mezcla de especialistas en dobles que generalmente se encuentran en un cuadro de dobles mixtos de Grand Slam. Algunos criticaron los cambios cuando fueron anunciados en febrero.

Errani y Vavassori describieron el nuevo formato como una "pseudo-exhibición centrada solo en el entretenimiento y el espectáculo" que dejaría fuera a los especialistas. Esta vez, hay diez ganadores de títulos de Gran Slam que pretenden participar: Djokovic, Osaka, Alcaraz, Raducanu, Sinner, Sabalenka, Swiatek y Medvedev, todos campeones previamente en Flushing Meadows. Pegula y Fritz fueron los subcampeones de individuales del año pasado en Nueva York, mientras que Ruud, Zverev y Keys, la campeona del Abierto de Australia 2025, también han sido finalistas en el US Open. "No hay nada que me haya emocionado más, que me haya energizado más, que este evento y lo que representará para el deporte en el futuro: una oportunidad para innovar y presentar el deporte de manera diferente", dijo Lew Sherr, quien recientemente anunció que dejará su cargo como director ejecutivo de la Asociación de Tenis de Estados Unidos para convertirse en presidente de operaciones comerciales de los Mets de Nueva York del béisbol de las Grandes Ligas. "Es el único deporte de alguna importancia (con) hombres y mujeres en el mismo campo de juego, al mismo tiempo, compitiendo al máximo unos contra otros". El evento de dobles mixtos se redujo de 32 parejas a 16. Los partidos de las rondas iniciales serán al mejor de tres sets, con cuatro juegos y sin puntuación de ventaja. Se disputará un desempate a 10 puntos si los equipos dividen sets, en lugar de un tercer set. Únicamente la final se asemejará a un partido de Grand Slam: al mejor de tres sets a seis juegos, sin puntuación de ventaja y un súper desempate de 10 puntos en lugar de un tercer set. Los jugadores aún tienen tiempo para inscribirse antes de la fecha límite del 28 de julio, y no hay garantía de que los 16 equipos anunciados el martes estén realmente en el sorteo en Nueva York. Los ocho mejores equipos basados en su ranking combinado de individuales entrarán automáticamente al cuadro. Las otras ocho parejas recibirán comodines determinados por un comité de la USTA. "Una vez que hubo un entendimiento de lo que era el evento, (los jugadores) lo tomaron y corrieron con él", dijo Eric Butorac, director senior de relaciones con jugadores y desarrollo de negocios de la USTA. "Encontraron a sus propios compañeros, ya sea una amistad, un compatriota o incluso algunos formando equipo con un compañero que tienen fuera de la cancha". ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.