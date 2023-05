Alcaraz recupera el número 1 de la ATP antes de Roland Garros

El tenista español Carlos Alcaraz tiene garantizado llegar como número 1 del ranking ATP al próximo Roland Garros tras comenzar su partido de segunda ronda del Masters 1000 de Roma este sábado ante su compatriota Albert Ramos.

El joven murciano de 20 años superará en la clasificación al serbio Novak Djokovic el próximo lunes y será el primer cabeza de serie en Roland Garros (del 28 de mayo al 11 de junio).

Djokovic llegó a roma con solo cinco puntos de ventaja en la clasificación sobre Alcaraz, pero como defensor del título, el serbio, en el mejor de los casos, solo puede mantener los puntos en caso de repetir victoria en el torneo.

Por su parte, Alcaraz no defiende ningún punto al no haber participado en el torneo romano el año pasado, por lo que simplemente con competir en Roma ya tenía asegurado recuperar el número 1.

El español se convirtió en el número 1 más joven de la historia gracias a su triunfo el pasado mes de septiembre en el US Open, con Djokovic impedido de sumar puntos en la gira norteamericana de este año al no poder entrar en Estados Unidos por no estar vacunado contra el covid-19.

Alcaraz será número 1 por 23ª semana y llega en forma a Roma después de imponerse en los torneos de Barcelona y Madrid, ambos en polvo de ladrillo.

ea/dj/mcd/iga

AFP