Alcaraz remonta ante Khachanov y se mete en semis en el Abierto de Catar

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, remontó un set en contra ante el ruso Karen Khachanov este jueves y se clasificó a semifinales del Abierto de Catar.

El tenista español, de 22 años, encadenó su décima victoria consecutiva tras haberse convertido, con su triunfo en el Abierto de Australia a comienzos de febrero, en el hombre más joven en completar el pleno de títulos de Grand Slam.

Tras derrotar a Khachanov (17°) por 6-7 (3/7), 6-4 y 6-3 en este torneo de categoría ATP 500, Alcaraz se enfrentará ahora a otro tenista ruso, Andrey Rublev, por un puesto en la final de Doha.

Rublev (14°) se impuso en su duelo de cuartos ante el griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (7/2).

El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, se enfrenta este jueves al checo Jakub Mensik (16°).

El ganador de ese partido jugará contra Arthur Fils (40°) en semifinales, tras la victoria del francés en sets corridos (doble 6-3) contra el también checo Jiri Lehecka (22°).