El número 1 del mundo Carlos Alcaraz renunció a participar en la fase de grupos de la Copa Davis con España, este sábado, después de su derrota en semifinales del US Open ante Daniil Medvedev.

El veterano Albert Ramos, de 35 años, reemplazará a Alcaraz para los partidos que se disputarán en Valencia del 12 al 17 de septiembre, señaló la Federación Española de Tenis en un comunicado.

En ausencia de Rafael Nadal, Alcaraz iba a ser el líder del equipo español para enfrentarse a la serbia de Novak Djokovic, al que derrotó en la final de Wimbledon el pasado julio.

"Me hacía mucha ilusión jugar por España la Davis en Valencia, pero tengo que escuchar a mi cuerpo después de una gira muy larga. Necesito parar y descansar, físicamente y mentalmente. El calendario es muy exigente, todavía queda mucha temporada y ahora me toca recargar fuerzas. ¡Mucha suerte al equipo español! Os estaré apoyando con fuerza. ¡Vamos!", escribió Alcaraz en la red social X (ex Twitter).

España se enfrentará asimismo a la República Checa y a Corea del Sur en la fase de grupos, con el objetivo de clasificarse a octavos de final, que se disputarán del 21 al 26 de noviembre en Málaga.

Los dos primeros de cada grupo acceden a octavos.

