Alcaraz renuncia a Roma para llegar a "París al 100%"

El joven Carlos Alcaraz, que este domingo ganó el Masters 1000 de Madrid al imponerse al alemán Alexander Zverev 6-3, 6-1, adelantó que no irá a Roma, cuyo torneo comenzó este domingo y finalizará el próximo fin de semana, para poder cuidar de su pie derecho y llegar "a París al 100%".

"Con las ganas que tengo de pelear por un Grand Slam, me viene mejor descansar y recuperar el pie para estar en París al 100%", dijo Alcaraz este domingo tras su victoria en la Caja Mágica madrileña.

Alcaraz se torció el pie derecho el viernes en su victoria en cuartos de final sobre el número cuatro del mundo Rafa Nadal.

Tuvo que ser atendido sobre la pista, pero siguió jugando y acabó llevándose el partido, antes de imponerse el sábado en semifinales al número uno, Novak Djokovic.

Este domingo acabó de la mejor manera para él, pero a punto estuvo de torcerse.

"Esta mañana, por la caída con Rafa, me he levantado con el tobillo más hinchado y también tenía una ampolla que se me había infectado", explicó.

"Ha sido un inicio de día complicado, me costaba un poquito andar, pero al final con mi equipo, hemos podido hacer unas cosillas para estar al 100% en el partido", añadió el joven español, de 19 años.

Sin embargo, ha decidido no forzar más y parar unos días para poder llegar en plena forma a Roland Garros porque "tengo muchas ganas de ir a París a ganar un Grand Slam, de demostrar mi nivel en un Grand Slam".

Gr/dr