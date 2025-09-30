LA NACION

Alcaraz renuncia al Masters 1000 de Shanghái por "problemas físicos"

Alcaraz renuncia al Masters 1000 de Shanghái por "problemas físicos"
Christophe Ena - AP

El tenista español Carlos Alcaraz anunció este martes, poco después de ganar en Tokio su octavo título de la temporada, que renuncia al Masters 1000 de Shanghái la próxima semana "por problemas físicos".

"Siento tener que anunciar que no podré jugar el Masters de Shanghái este año", escribió el español de 22 años, número 1 de la clasificación ATP, en su cuenta de Instagram.

"Desafortunadamente, estoy sufriendo unos problemas físicos y tras hablarlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperar", añadió Alcaraz.

"Espero ver a mis fans chinos el próximo año", deseó el tenista, que en su debut en el torneo ATP de Tokio, frente al argentino Sebastián Báez la semana pasada, sufrió un problema en el tobillo izquierdo, que le obligó a jugar el resto de la competición en la capital japonesa con un vendaje.

No obstante, ese problema no fue impedimento para que Alcaraz se impusiera este martes por un doble 6-4 al estadounidense Taylor Fritz y levantar el octavo título de la temporada.

