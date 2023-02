Alcaraz renuncia al torneo de Acapulco tras conocer el alcance de su lesión

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, ha anunciado que no jugará el torneo ATP 500 de Acapulco, en el que debía debutar este mismo martes ante el estadounidense Mackenzie McDonald, debido a una distensión en el isquiotibial de su pierna derecha que se produjo durante la final del torneo de Río de Janeiro del pasado domingo.

"Lamentablemente no podré jugar el torneo de Acapulco. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana", señaló el tenista en su cuenta oficial de Twitter.

Tras más de 100 días fuera de las pistas, el tenista murciano regresó a la competición hace dos semanas disputando un total de nueve partidos consecutivos, cuatro para ser campeón del ATP 250 de Buenos Aires y cinco más en la defensa del título de Río, que perdió ante al británico Cameron Norrie, tras un partido en el que tuvo que disputar el tercer set ya lesionado.

El de El Palmar se marca como objetivo llegar en buenas condiciones a los torneos de Indian Wells, que se disputará del 8 al 19 de marzo, y Miami, del 22 de marzo al 2 de abril. "Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto", concluyó.

Europa Press