Alcaraz revela que arrastra molestia muscular desde Wimbledon

PARÍS (AP) — Carlos Alcaraz dio un susto cuando el lunes pidió atención médica durante el segundo set de su victoria 6-1, 7-6 (3) en sencillos ante el neerlandés Tallon Griekspoor en los Juegos Olímpicos de París.

Alcaraz tiene previsto jugar dobles para España con Rafael Nadal el martes y enfrentarán precisamente a una dupla neerlandesa conformada por Griekspoor y Wesley Koolhof.

“Es un dolor que vengo arrastrando y que sé cómo llevarlo", dijo Alcaraz, quien con 21 años viene de ganar el Abierto de Francia en Roland Garros, el mismo sitio donde se juega el tenis olímpico, el mes pasado, y Wimbledon este mes.

“Voy a tratar de recuperar lo más pronto esta noche para estar al ciento por ciento para el dobles", indicó.

Alcaraz dijo que pudo ver parte de la derrota 6-1, 6-4 que Nadal sufrió ante Novak Djokovic en sencillos a primera hora del lunes, previo al duelo contra Griekspoor.

“Cuando Djokovic juega a este nivel, es complicado enfrentarlo. Es muy agresivo, no se equivoca, se mueve muy bien", señaló Alcaraz. “Rafa jugó bastante decoroso. No fue su mejor tenis, vamos a ponerlo de esta manera. Pero es cuando Djokovic juega a este nivel, es casi que invencible”.

La última palabra se suele emplear ahora con frecuencia con Alcaraz, el primer adolescente en ascender a la cima del ranking de la ATP, el hombre más joven en conquistar títulos en las grandes citas en canchas duras, césped y arcilla, y que ha derrotado a Djokovic en cada una de las últimas finales de Wimbledon.

“Uno de los mejores del momento", dijo Griekspoor sobre Alcaraz. “Es alguien que está muy a gusto en esta pista. Me lo puso demasiado difícil en el primer set".

Eso fue evidente.

Pero en el segundo, Griekspoor elevó el nivel de su saque y jugó con más agresividad, emparejando el encuentro.

Luego que Alcaraz salió de la pista acompañado por un fisioterapeuta y abajo 5-4 en ese set, el español regresó y estuvo a un punto de irse a un tercer set.

Griekspoor no pudo aprovechar esa oportunidad, que Alcaraz neutralizó con una volea y acabó arrasando en un desempate.

“Yo no le ví que tuviera alguna dificultad”, dijo Griekspoor sobre su impresión de Alcaraz durante el segundo. “Ignoro cuál es el problema, pero no es que sufrió una caída o se torció el tobillo y no puedo caminar. Corría por todas partes".

AP