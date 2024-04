Alcaraz se declara baja en torneo de Montecarlo por una lesión, según redes sociales

El tenista español Carlos Alcaraz, número 3 mundial, se declaró baja para el Masters 1000 de Montecarlo debido a una lesión en el antebrazo derecho, informó el propio jugador este martes a través de sus redes sociales.

"He estado trabajando hasta el último minuto en Montecarlo intentando recuperarme de una lesión en el brazo derecho, pero no ha sido posible y no puedo jugar", informó Alcaraz, que será sustituido en el cuadro por el italiano Lorenzo Sonego, que tendrá como rival al canadiense Felix Auger-Aliassime en la segunda ronda del torneo monegasco, primera gran cita de la temporada de tierra batida.

Ig/mcd/an