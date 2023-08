El español Carlos Alcaraz, número uno del tenis masculino, cayó eliminado este viernes en los cuartos de final del Masters 1000 de Toronto frente al estadounidense Tommy Paul, quien ya lo había vencido el año pasado en este mismo torneo.

El joven Alcaraz, que acumulaba una racha de 14 partidos seguidos ganados, vivió varios inusuales momentos de cólera durante esta derrota por 6-3, 4-6 y 6-3 frente a Paul, número 14 de la ATP.

El español, de 20 años, ya estuvo al borde de la eliminación en octavos ante Hubert Hurkacz, frente al que sobrevivió ganando los dos últimos sets en el 'tiebreak'.

Con el mismo tenis irregular, Alcaraz acabó encajando este viernes apenas su quinta derrota en 54 partidos de esta temporada, en la que ha alzado seis trofeos, incluidos dos Masters 1000 (Indian Wells y Madrid) y el de Wimbledon, su segundo Grand Slam.

Ante la prensa, el español trató de enfocarse en los aspectos positivos de su semana en Toronto, uno de los torneos de antesala del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada.

"Hice algunas cosas bien aquí, pero todo puede ser mejor. Aunque hayas jugado (uno de) tus mejores partidos", señaló. "Ahora mismo tengo que mejorar muchas cosas, tomar más confianza en mi juego".

Tommy Paul, que tiene un único título de ATP en su palmarés (Estocolmo, 2021), enfrentará en sus primeras semifinales de Masters 1000 al ganador del último cruce de cuartos del viernes entre el italiano Jannik Sinner y el francés Gael Monfils.

La otra semifinal la disputarán el español Alejandro Davidovich y el australiano Alex De Miñaur.

Aunque esta vez aterrizaba en Canadá como nuevo jefe del circuito, Alcaraz revivió este viernes la misma pesadilla del año pasado ante Tommy Paul.

El estadounidense ya lo había derrotado en su estreno de 2022 en Canadá, tan solo unas semanas antes de que Alcaraz inaugurara su vitrina de trofeos grandes en el US Open.

"Ayuda saber que puedes ganar a tu rival", reconoció Paul tras su triunfo del viernes. "Nunca quieres entrar en la cancha y pensar: 'No sé si puedo ganar a este tipo".

"Hoy he jugado un buen partido. Fui realmente por mis golpes", dijo sobre su primer triunfo ante un número uno mundial. "Contra él tienes que ir a por tus golpes desde el principio del intercambio y en eso me he sentido muy bien hoy. Esa fue la diferencia".

- "Saco muchas lecciones" -

Ante este incómodo rival, que ahora le supera 2-1 en su balance personal, Alcaraz arrancó el duelo con uno de sus peores sets del año. El campeón de Wimbledon entregó su servicio en el primer juego y fue molestándose consigo mismo mientras acumulaba cuatro dobles faltas y siete errores no forzados en el set inicial.

"Es increíble, es increíble. ¿Cómo se puede jugar tan mal al tenis?", se preguntaba repetidamente en su silla Alcaraz tras dejar caer su raqueta al suelo al perder el primer set.

En el segundo, el español pareció encontrar un punto de inflexión cuando, con 2-3 abajo, conectó un descomunal golpe por debajo de las piernas que entró en paralelo a la línea y puso en pie a las gradas.

Esta genialidad arrancó una de las pocas sonrisas de la noche a Alcaraz, que no logró remontar el vuelo en el set de desempate ante un rocoso Paul, que encontró el quiebre decisivo en el sexto juego.

Tras esta decepción, Alcaraz competirá la semana que viene en el Masters 1000 de Cincinnati antes de defender su título del Abierto de Estados Unidos, que se celebra del 28 de agosto al 10 de septiembre en Nueva York.

"Tengo algunas semanas antes del US Open, pero ahora tengo que centrarme en Cincinnati", afirmó Alcaraz. "Saco muchas lecciones de este torneo".

Gbv/gfe