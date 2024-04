Alcaraz se retira del torneo de montecarlo por lesión

9 abr (Reuters) - El tenista español Carlos Alcaraz anunció el martes su retiro del Masters de Montecarlo debido a una lesión en el antebrazo, por lo que su puesto en la segunda ronda será para Lorenzo Sonego.

Alcaraz, que defendió con éxito su título de Indian Wells el mes pasado antes de caer ante Grigor Dimitrov en cuartos de final del Abierto de Miami, debía enfrentarse al canadiense Felix Auger-Aliassime.

Alcaraz, tercer cabeza de serie del torneo, también podría estar pendiente de su preparación de cara al Abierto de Francia, que comienza el 20 de mayo.

"He estado trabajando en Montecarlo e intentando recuperarme hasta el último momento de una lesión en el pronador redondo de mi brazo derecho, pero no ha sido posible y no puedo jugar", publicó Alcaraz en las redes sociales.

"Tenía muchas ganas de jugar... Nos vemos el año que viene", agregó.

El italiano Sonego, que perdió en la segunda ronda de clasificación ante Roberto Bautista Agut, recibió una segunda oportunidad como "lucky loser", y jugará contra Auger-Aliassime, que derrotó a otro italiano, Luca Nardi, en la primera ronda.

(Reporte de Trevor Stynes; editado en español por Carlos Serrano)